Apple et TSMC : les défis du 2 nm pour 2025

En 2023, grâce à TSMC, Apple se distinguait comme le seul fabricant de smartphones à intégrer un processeur d’application (AP) de 3 nm, le A17 Pro, au sein de ses modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Un processeur de 3 nm, produit sur le nœud N3B de TSMC, permet d’insérer plus de transistors sur une puce de même taille, augmentant ainsi la puissance et l’efficacité énergétique du dispositif. Les iPhone 15 et 15 Plus, quant à eux, utilisaient le A16 Bionic de 4 nm, qui équipait également les modèles iPhone 14 Pro.

Pour 2024, Apple prévoit d’équiper ses iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max avec le nouveau A18 Pro, construit cette fois sur le nœud N3E de deuxième génération de TSMC, également en 3 nm. Le A18 Bionic, qui alimentera les iPhone 16 et 16 Plus, sera également fabriqué sur ce même nœud de 3 nm. Le A18 Pro est attendu comme étant plus performant que le A18 Bionic.

Cependant, une récente spéculation sur la préparation par TSMC d’un nœud de 2 nm pour la série iPhone 17 a été réfutée. Une publication sur les réseaux sociaux chinois, traduite et relayée par le développeur indépendant vietnamien Nguyen Phi Hung, a déclaré : « Cette information est à 1 000 000 % fausse. La production de masse des 2 nm de TSMC ne débutera qu’au second semestre de 2026, ce qui ne correspondra pas au calendrier de la série iPhone 17 prévue pour 2025 ».

TSMC pourrait mettre Apple en retard face à la concurrence

Si cette affirmation est exacte, Samsung pourrait devancer Apple avec ses Galaxy S26, qui seraient les premiers smartphones à embarquer une puce de 2 nm, si Qualcomm décide de produire son Snapdragon 8 Gen 5 chez TSMC en 2026. Il reste incertain que Qualcomm passe du 3 nm au 2 nm si rapidement, étant donné que le Snapdragon 8 Gen 4 sera son premier AP à 3 nm.

Ainsi, si TSMC ne parvient pas à produire suffisamment de chipsets 2 nm à temps pour l’iPhone 17 l’année prochaine, Apple pourrait introduire ce processus avec les chipsets A20 Pro et A20 Bionic, prévus pour la série iPhone 18.