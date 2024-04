TikTok Lite sous la loupe de la Commission européenne : Examen critique pour conformité au DSA

TikTok fait à nouveau l’objet d’un examen minutieux, mais cette fois de la part de la Commission européenne, qui demande des informations complémentaires sur les risques liés au lancement de sa nouvelle application, TikTok Lite.

La Commission européenne a envoyé à TikTok une demande d’informations en vertu de la Digital Services Act (DSA) et l’entreprise doit fournir l’évaluation des risques pour TikTok Lite dans les 24 heures.

Une fois les informations reçues, les membres de la Commission analyseront la réponse, puis détermineront les prochaines étapes.

Qu’est-ce que TikTok Lite ?

TikTok Lite permet aux utilisateurs de gagner des points en s’enregistrant, en effectuant des tâches et en regardant des vidéos. Ces points peuvent être transformés en récompenses telles que des bons d’achat Amazon, des cartes-cadeaux ou la monnaie in-app de TikTok.

Alors que la version « Lite » existe en Asie depuis des années, elle n’a fait ses débuts en France et en Espagne qu’en avril, ce qui a attiré l’attention du commissaire européen chargé des marchés intérieurs, Thierry Breton.

L’homme politique français s’est rendu sur la plateforme X pour faire part de ses inquiétudes, comparant l’application à des cigarettes, et a déclaré que la demande d’informations avait été envoyée.

Mise en garde en vertu de la DSA

La DSA est entrée en vigueur pour les « très grandes plateformes en ligne et les moteurs de recherche en ligne » le 25 août 2023 et est devenue pleinement applicable aux autres entités le 17 février 2024. La nouvelle loi vise à responsabiliser les utilisateurs, à renforcer la protection des mineurs, à modérer les contenus avec plus de diligence, à réduire la désinformation, ainsi qu’à accroître la transparence et l’obligation de rendre des comptes.

Cette nouvelle demande d’informations intervient deux mois seulement après l’ouverture par la Commission européenne d’une procédure formelle visant à déterminer si TikTok a pu enfreindre la DSA.

La procédure porte sur la protection des mineurs, la transparence de la publicité, l’accès aux données pour les chercheurs et la gestion des risques liés à la création d’une dépendance et aux contenus préjudiciables.

Il n’y a pas eu de mise à jour depuis l’annonce, mais on s’attend à ce que la Commission continue à rassembler des preuves pour approfondir ses préoccupations.