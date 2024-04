X lance une grande purge de bots : Impact sur les abonnés à prévoir

La réseau social d’Elon Musk, X, a averti ses utilisateurs d’une diminution potentielle de leur nombre d’abonnés alors que l’entreprise se lance dans une mission visant à éradiquer les spammeurs et les bots de son réseau.

Dans une annonce faite via le compte Safety de X, la société a révélé son intention d’entreprendre une « initiative significative et proactive » à partir de jeudi pour purger les comptes qui violent les règles de X contre la manipulation de la plateforme et le spam.

« Aujourd’hui, nous lançons une initiative importante et proactive pour éliminer les comptes qui violent nos règles contre la manipulation de la plateforme et le spam. Bien que nous visions la précision dans les comptes que nous supprimons, nous jetons un large filet pour nous assurer que X reste sécurisé et exempt de bots. En conséquence, il se peut que vous observiez des changements dans le nombre d’abonnés », a déclaré X dans sa publication.

L’initiative de sécurité de l’entreprise vise à garantir la sécurité et l’intégrité de la plateforme en éliminant les comptes ayant un comportement manipulateur ou spammeur.

Tout en s’efforçant d’identifier et de supprimer ces comptes avec précision, X reconnaît qu’il peut y avoir des fluctuations dans le nombre d’abonnés à la suite de cet effort de nettoyage.

Nominations récentes au sein de l’équipe de sécurité de X

Cette initiative suit de près les récentes nominations de X au sein de son équipe de sécurité. Kylie McRoberts, déjà employée chez X, a été nommée responsable de la sécurité, tandis que Yale Cohen, précédemment associé à Publicis Media, a rejoint l’entreprise en tant que responsable de la sécurité de la marque et des solutions pour les annonceurs.

Kylie McRoberts, qui dirige désormais les efforts de sécurité de X, a joué un rôle essentiel dans l’avancement des mesures de sécurité sur la plateforme. Elle a notamment contribué à améliorer la transparence des pratiques de modération, à renforcer les fonctions de sécurité et à établir un centre d’excellence en matière de sécurité à Austin. McRoberts supervisera une équipe de sécurité mondiale chargée de développer des outils et des politiques visant à protéger la plateforme et sa communauté.

Yale Cohen apporte quant à lui sa grande expérience des normes numériques mondiales à son poste de responsable de la sécurité des marques et des solutions pour les annonceurs chez X. « Nous construisons une place publique mondiale, où la sécurité et la liberté d’expression peuvent et doivent coexister. Notre équipe de sécurité est une composante essentielle du succès de X, et nous nous engageons à investir dans cette équipe et à la développer », a déclaré X dans un communiqué.

Grok est désormais disponible pour les utilisateurs de X Premium

Dans le même ordre d’idées, Elon Musk a confirmé que Grok, le chatbot d’intelligence artificielle développé par son entreprise xAI, serait désormais disponible pour tous les utilisateurs de X Premium. Jusqu’à présent réservé aux abonnés Premium+, Grok est désormais accessible aux membres de X Premium, ce qui marque un tournant vers l’amélioration des offres par abonnement dans un paysage publicitaire en pleine mutation.

X Premium, dont le prix est de 9,60 euros par mois ou 100,80 euros par an, permet aux utilisateurs d’accéder à toute une série de fonctionnalités premium, dont Grok. La décision de Musk d’élargir l’accès à Grok s’inscrit dans sa stratégie de diversification des sources de revenus et de réduction de la dépendance de la plateforme à l’égard des modèles publicitaires traditionnels.