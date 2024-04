Révolution technologique avec la Galaxy Watch 7 : Puce 3 nm en primeur

La Samsung Galaxy Watch 7 devrait être présentée lors de l’événement Unpacked de cet été, qui devrait avoir lieu en juillet. D’après les informations trouvées sur le site officiel de Bluetooth, la montre portera le numéro de modèle SM-L305U et sera équipée de la version 5.3 de Bluetooth. Il s’agit de la même version de Bluetooth que celle utilisée par Samsung l’année dernière sur la Galaxy Watch 6.

D’autres rumeurs font état d’une capacité de stockage de 32 Go, soit le double des 16 Go dont disposait le précédent modèle. Le stockage supplémentaire permettra aux utilisateurs d’installer davantage d’applications sur la Galaxy Watch 7 qu’ils n’auraient pu le faire sur la Galaxy Watch 6 et les modèles plus anciens.

Le SoC de la montre pourrait être le Exynos W940 par rapport au Exynos W930 utilisé sur la précédente itération de la montre. Une mémoire vive de 3 Go devrait également être incluse et WearOS sera préinstallé.

Bien que cela ne soit pas totalement clair à ce stade, il a été spéculé que le SoC qui alimente la Galaxy Watch 7 sera fabriqué en utilisant le nœud de processus 3 nm de Samsung Foundry. Si le chipset Exynos W940 est fabriqué en utilisant le nœud 3 nm, la montre sera le premier produit Samsung à être équipé d’une puce 3 nm, ce qui devrait permettre d’améliorer les performances et la durée de vie de la batterie.

Trois modèles Galaxy Watch 7 attendus

En ce qui concerne les batteries, il a été question plus tôt cette année d’une batterie d’une capacité de 578 mAh. Comparez cela aux batteries de 300 mAh et 425 mAh respectivement utilisées sur la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic, et on peut penser que ce sera un point fort de la montre. Si la rumeur se confirme, la batterie de la Galaxy Watch 7 sera supérieure à celle de la Galaxy Watch 5 Pro, qui est de 573 mAh.

Une fonction liée à la santé, qui n’est pas encore disponible sur l’Apple Watch, devrait apparaître sur la Galaxy Watch 7 : il s’agirait d’un moniteur de tension artérielle. Cette fonction s’inscrirait dans la lignée des autres fonctions liées à la santé sur les modèles Galaxy Watch, notamment le suivi du sommeil, le suivi de la fréquence cardiaque et le suivi de la condition physique.