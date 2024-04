Pixel 9 et Pixel Fold 2 : Google va introduire une fonctionnalité SOS d’urgence

Dans un effort pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs, Google envisage d’implémenter une nouvelle fonctionnalité d’urgence SOS dans ses prochains modèles de smartphones, le Pixel 9 et le Pixel Fold 2. Inspirée par les systèmes analogues d’Apple, cette fonction permettra aux utilisateurs de communiquer en situation de crise sans avoir à rédiger un message.

Selon Kamila Wojciechowska relayé par Android Authority, Google prévoit de collaborer initialement avec T-Mobile pour offrir ce service, mais envisage d’étendre la disponibilité à d’autres opérateurs à l’avenir. Un nouvel outil, l’application « Satellite Gateway », facilitera cette communication, notamment à travers une fonctionnalité baptisée « Emergency SOS », qui simplifiera les interactions avec les services d’urgence.

Cette fonctionnalité serait particulièrement utile en situations extrêmes, où poser les bonnes questions peut accélérer les secours et potentiellement sauver des vies. Les utilisateurs seraient guidés par un questionnaire rapide leur demandant de décrire la nature de l’urgence, le nombre de personnes en danger, ou encore la présence d’éléments spécifiques comme des armes ou des incendies.

L’intégration de cette technologie bénéficierait de l’infrastructure satellite déjà mise en place par des partenariats, comme celui de T-Mobile avec SpaceX annoncé il y a plus d’un an, et pourrait même s’appuyer sur le réseau Iridium via Garmin, qui propose déjà des dispositifs de communication en situation d’isolement géographique.

Alors que ce service SOS pourrait ne pas être gratuit—Garmin propose un abonnement à partir de 15 dollars par mois—le modèle économique de Google reste à préciser. Avec Apple offrant actuellement une subvention pour son service équivalent, Google pourrait adopter une stratégie analogue pour encourager l’adoption et offrir une valeur ajoutée significative à ses utilisateurs.

Progrès dans l’intégration du modem du Pixel 9

Le rapport indique également que la série Pixel 9 marquera une évolution significative dans l’intégration des modems, avec l’incorporation du modem Samsung 5400 au sein de la puce Tensor G4. Cette mise à niveau promet une amélioration notable de la stabilité et des performances réseau, abordant ainsi les défis liés à la connectivité qui ont affecté les générations précédentes.

L’ajout du modem Samsung 5400 est d’autant plus crucial qu’il supporte les réseaux non-terrestres 5G (NTN), ou communications basées sur satellite, renforçant l’engagement de Google à offrir une expérience utilisateur sans accrocs sur ses appareils phares.

Perspectives pour le Pixel 9

Prévue pour la seconde moitié de 2024, la série Pixel 9 devrait comporter trois modèles différents. De récentes fuites indiquent que le nom « Pixel 9 » a été mentionné dans la dernière version bêta de l’application Google pour Android, confirmant les rumeurs antérieures.

Toutefois, en dépit de l’enthousiasme généré par ces annonces, des questions demeurent concernant l’assistant virtuel Pixie, supposément en développement pour les futurs smartphones Pixel.

Le développement de SOS d’urgence souligne l’importance croissante des technologies de communication avancées dans la gestion des urgences personnelles et pourrait bien établir un nouveau standard pour la sécurité mobile à l’ère digitale. En explorant les implications de cette technologie non seulement pour la sécurité individuelle, mais aussi pour l’efficacité des services d’urgence, Google s’inscrit en pionnier d’un futur où la technologie mobile joue un rôle crucial dans le sauvetage de vies.