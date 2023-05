Sony lance son fleuron, le Xperia 1 V, avec un capteur de 52 mégapixels Exmor T for mobile

Les smartphones Xperia de Sony ont depuis longtemps la réputation d’être des appareils de choix pour les photographes et les audiophiles. Cela est dû en grande partie à des caractéristiques telles qu’un traitement d’image sobre, un port 3,5 mm, la prise en charge d’une variété de normes audio et la connectivité avec les appareils photo Alpha de l’entreprise.

Aujourd’hui, Sony vient d’annoncer le Xperia 1 V (Prononcé Mark 5), le dernier smartphone phare de l’entreprise, lors d’un événement en ligne, comme prévu. Et il semble que l’entreprise continue de cocher ces cases, et plus encore. Le changement le plus important concerne peut-être la caméra principale, puisque Sony a finalement décidé d’abandonner le capteur primaire de 12 mégapixels au profit d’un capteur à ultra-haute résolution.

En outre, avant d’entrer dans les détails de la photo, le smartphone embarque un écran CinemaWide 4K HDR de 6,5 pouces au format 21:9 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de balayage tactile de 240 Hz, comme son prédécesseur, mais celui-ci est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2, qui permet de réduire la consommation d’énergie de 20 % lors de l’utilisation de l’appareil photo. Quoi qu’il en soit, il s’agit de l’un des rares téléphones dotés d’un écran 4K sur le marché.

Les autres caractéristiques principales comprennent 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible (oui, il prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To) et une batterie de 5 000 mAh. Sony affirme que la batterie conserve 80 % de sa capacité après environ trois ans d’utilisation, bien que la société ajoute que cela équivaut à 1 180 cycles de charge. Néanmoins, le Sony Xperia 1 V est également livré avec une charge filaire de 30W (il n’y a pas de chargeur dans la boîte) et une charge sans fil de 15 W.

Focus sur la photo

Le Xperia 1 V est équipé d’un nouveau capteur d’image qui promet de doubler les performances en basse lumière par rapport au précédent modèle. Grâce à la technologie de procession de superposition d’images à grande vitesse, il est possible de prendre des photos résistantes au bruit avec une plage dynamique plus large, équivalente à celle d’un capteur photo plein format, a déclaré Sony.

Le nouveau capteur d’image CMOS de 52 mégapixels de 1/1,35 pouce à 2 couches de pixels transistorisés « Exmor T for mobile » est environ 1,7 fois plus grand que le précédent capteur d’image. En outre, il est doté d’un capteur photo ultra-large et d’un objectif à zoom optique de 85-125 mm (f/2.3-f/2.8). Le capteur de 52 mégapixels adopte un format 4.3:3 au lieu du format 4:3 plus conventionnel, mais il n’utilise que 48 mégapixels pour les photos et les vidéos. De plus, le smartphone prend par défaut des photos de 12 mégapixels, comme on peut s’y attendre. Curieusement, Sony indique que cet appareil photo permet également de réaliser des vidéos au format 4:3.

Il apporte le S-Cinetone, connu des cinéastes, qui a été ajusté et installé pour le mobile. Il y a un look créatif, que l’on retrouve également dans les appareils photo de la série Alpha, et une mise au point automatique (AF) en temps réel très performante.

Il existe un réglage « Product Showcase », une fonction populaire dans la série VLOGCAM de Sony, qui déplace la mise au point de l’appareil vers le produit, au lieu du visage de l’examinateur, lors de la prise de vue. En outre, un nouveau micro de priorité vocale est placé près de la caméra arrière.

Des fonctionnalités phares en abondance

Le smartphone est équipé de haut-parleurs stéréo Full-Stage, de la technologie 360 Reality Audio propre à Sony et du son Dolby Atmos mis au point en collaboration avec Sony Pictures Entertainment.

Le smartphone est également très résistant, grâce à l’utilisation du verre Gorilla Glass Victus 2 sur l’écran et sur le couvercle en verre texturé à l’arrière. De plus, l’entreprise propose un indice de protection IP65/68 pour une certaine tranquillité d’esprit.

Parmi les autres caractéristiques à connaître, citons une prise casque, deux haut-parleurs stéréo, une touche d’obturateur et une technologie 5G sub-6GHz (pas de mmWave ici). Malheureusement, la société n’a révélé aucune promesse de mise à jour logicielle spécifique à l’heure où j’écris ces lignes.

Voici le résumé des caractéristiques du Sony Xperia 1 V

Écran OLED HDR 4K de 6,5 pouces (3 840 x 1 644 pixels) au format 21:9, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réduction du flou de mouvement de 240 Hz, un taux de balayage tactile de 240 Hz, un mode créateur « Powered by CineAlta » — inspiré par la reproduction des couleurs Master Monitor, DCI-P3 100 %, ITU-R BT.2020 (REC.2020), Illuminant D65 White point, une gradation tonale de 10 bits, X1 for mobile, une protection par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Puce Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5c, 256 Go de stockage interne (UFS 4.0), mémoire extensible jusqu’à 1 To par carte microSD

Android 13

Double SIM (nano + eSIM)

Caméra arrière de 52 mégapixels avec capteur Exmor T for mobile, capteur 1/1.3.5 pouce, ouverture f/1.9, Hybrid OIS/EIS, capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels ouverture f/2.2, 123° 16 mm, capteur téléobjectif 1/3.5 pouce de 12 mégapixels à ouverture f/2.3 (85 mm 28° FoV), f/2. 8 (125 mm 20° FoV), zoom optique 3.5-5x, zoom hybride 15.6x, revêtement ZEISS T*, AF œil en temps réel (humain, animal), suivi en temps réel, enregistrement vidéo 4K

Caméra frontale de 12 mégapixels avec capteur mobile Exmor RS 1/2.9 pouce, ouverture f/2.0, objectif grand-angle 84°, enregistrement vidéo 4K

Prise audio de 3,5 mm, 360 Reality Audio, décodage matériel de 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound19, haut-parleurs stéréo Full-Stage, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, enregistrement stéréo, Qualcomm aptX HD audio

Capteur d’empreintes digitales latéral

Dimensions : 165 x 71 x 8,3 mm ; Poids : 187 g

Résistant à l’eau (IPX5/IPX8), étanche à la poussière (IP6X)

5G (sub-6GHz / mmWave) / 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3,2 Type-C

Batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide 30W (USB PD), charge adaptative Xperia, Battery Care, mode STAMINA, charge sans fil Qi, fonction Battery Share

Prix et disponibilité

Le Sony Xperia 1 V est disponible en noir, argent platine et vert kaki au prix de 1 399 euros. Il sera commercialisé à partir du mois de juin.