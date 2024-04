WhatsApp renforce l’aperçu des fichiers avec sa nouvelle fonctionnalité sur Android

WhatsApp continue d’améliorer la façon dont nous partageons des fichiers sur sa plateforme. La dernière mise à jour en date, la version 2.24.9.8, maintenant disponible pour les testeurs bêta sur Android, introduit une fonctionnalité très attendue : l’aperçu des documents.

Cette nouvelle option de WhatsApp permettra bientôt aux utilisateurs d’avoir un coup d’œil rapide sur le contenu d’un document avant de décider de le télécharger.

Cette innovation s’inscrit dans la continuité d’une précédente mise à jour de WhatsApp, qui permettait d’envoyer des photos et vidéos dans leur qualité originale en les partageant comme des fichiers. Désormais, grâce à la fonctionnalité d’aperçu, le partage de documents sera plus fluide, permettant de vérifier rapidement si le fichier envoyé est celui que vous recherchez, sans avoir besoin de le télécharger entièrement.

La fonctionnalité d’aperçu pourrait s’avérer particulièrement utile pour économiser du temps et de l’espace de stockage. En fournissant une miniature du fichier envoyé, le destinataire peut décider de manière éclairée s’il souhaite ouvrir et télécharger le fichier. Cela facilite également la recherche d’un fichier précédemment envoyé, en permettant aux utilisateurs de parcourir rapidement leurs messages et de s’assurer de l’exactitude du fichier à ouvrir. C’est particulièrement précieux pour les fichiers volumineux, où un simple aperçu peut éviter bien des tracas.

Pour l’instant, cette fonctionnalité d’aperçu est en cours de développement pour les utilisateurs Android participant au Google Play Beta Program. Malheureusement, il est souvent difficile d’accéder à cette bêta car les places sont rapidement prises.

WhatsApp s’améliore continuellement

Cependant, WhatsApp a pour habitude de ne pas faire attendre trop longtemps ses utilisateurs avant de déployer les fonctionnalités testées en bêta. Espérons donc une disponibilité élargie très prochainement.

Par ailleurs, WhatsApp travaille également sur d’autres fonctionnalités liées au partage de médias, telles qu’une option d’image dans l’image pour les vidéos et un raccourci vers la bibliothèque photo pour un partage plus rapide. Ces nouveautés devraient aussi être lancées sur la plateforme sous peu.