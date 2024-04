Instagram va commencer à flouter les images de nudité envoyées aux adolescents

Instagram prend des mesures importantes pour mettre fin à la réception et à l’envoi d’images de nudité aux adolescents en annonçant son intention de détecter automatiquement les photos explicites et de les rendre floues par le biais de son service de messagerie directe (DM).

La fonction devrait être testée dans les semaines à venir, avant d’être déployée dans le monde entier au cours des prochains mois, rapporte Meta. Il s’agit de la dernière mesure prise par la société mère Meta pour lutter contre les contenus préjudiciables destinés aux mineurs sur ses plateformes. En janvier, le géant des réseaux sociaux, à l’origine de Facebook et d’Instagram, a mis en place des restrictions en matière de messagerie pour empêcher les adultes d’envoyer des messages à des personnes de moins de 18 ans.

Ce nouveau plan vise à décourager les utilisateurs d’échanger des photos explicites avec de potentiels inconnus et à lutter contre le problème croissant des escroqueries de type « sextorsion » ciblant les mineurs.

Instagram activera cette fonction par défaut pour les comptes associés à des utilisateurs adolescents, tandis que les utilisateurs adultes seront encouragés à l’activer.

Comment fonctionne le floutage des images de nudité d’Instagram ?

Lorsqu’un adolescent recevra une image de nudité par message direct, l’image apparaîtra floue, accompagnée d’un message contextuel expliquant comment bloquer l’expéditeur, signaler la discussion, et rappelant qu’il ne doit pas se sentir obligé de répondre.

De même, les utilisateurs qui tentent d’envoyer des images de nudité recevront un avertissement sur les potentiels dangers et la possibilité d’annuler l’envoi de l’image.

Antigone Davis, responsable mondiale de la sécurité chez Meta, a déclaré au WSJ : « Nous espérons que cette fonction sensibilisera les gens au risque d’abus de ces images et les aidera à repérer les potentiels escrocs ».

Éviter le syndrome de la sextorsion

Cette initiative est particulièrement opportune étant donné l’augmentation alarmante des cas de sextorsion financière. En 2023, le National Center for Missing and Exploited Children (centre national pour les enfants disparus et exploités) des États-Unis a reçu 186 819 rapports de séduction en ligne, catégorie qui comprend la sextorsion. Les adolescents sont les premières cibles de ces escroqueries, le FBI attribuant au moins 20 suicides d’adolescents aux États-Unis à la sextorsion.

Outre la fonction de floutage, Instagram développe une technologie permettant d’identifier les comptes susceptibles de se livrer à des escroqueries par sextorsion et de masquer automatiquement les messages de ces comptes signalés afin de protéger les adolescents qui en sont les destinataires.