Android 15 Beta 1 débarque : Plus accessible et focalisée sur la productivité

Google travaille d’arrache-pied sur Android 15, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation Android qui arrivera plus tard en 2024. Après deux previews pour les développeurs, la première version bêta d’Android 15 est désormais disponible.

Elle fait suite à une première preview pour les développeurs en février et à une deuxième preview pour les développeurs en mars. Contrairement aux versions de test précédentes, la première version bêta est considérée comme prête pour les testeurs ordinaires et pas seulement pour les développeurs d’applications. Cependant, Android 15 n’a pas encore atteint la « stabilité de la plateforme », de sorte qu’il pourrait y avoir d’autres changements radicaux dans les comportements des applications et les API dans les prochaines versions d’Android 15.

Google prévoit d’atteindre la stabilité de la plateforme en juin 2024, quelques mois avant la version finale.

Google a déclaré dans un article de blog : « Android 15 poursuit notre travail de construction d’une plateforme qui contribue à améliorer votre productivité, à offrir aux utilisateurs une expérience applicative de premier ordre, à protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs et à rendre votre application accessible au plus grand nombre — le tout dans un écosystème dynamique et diversifié d’appareils, de partenaires siliconés et d’opérateurs ».

La première version bêta est généralement le moment où nous commençons à voir les changements les plus excitants, mais il n’y a pas encore beaucoup de choses à dire. Android 15 Beta 1 affiche désormais les applications en mode bord à bord par défaut au lieu d’afficher une barre de navigation et une barre d’état solides, à condition que l’application en question ait été mise à jour pour la nouvelle version d’Android. Des améliorations ont également été apportées aux écrans braille et aux applications utilisant la technologie NFC. Il est possible que Google réserve certaines annonces de fonctionnalités Android 15 pour la conférence Google I/O, qui débutera le 14 mai 2024.

Android 15 n’est pas encore prêt pour le prime time

L’année dernière, Google a lancé l’archivage automatique des applications, qui supprime partiellement les applications et les jeux que vous n’avez pas utilisés depuis un certain temps, en conservant toutes les données de l’utilisateur. Android 15 Beta 1 fait de cette fonctionnalité une fonction au niveau du système, de sorte qu’elle sera disponible pour d’autres boutiques d’applications, telles que F-Droid, la boutique Samsung Galaxy Store ou la future boutique Epic Games.

Il se passe bien plus de choses sous le capot que cela, et la plupart de ces améliorations semblent avoir pour but de faire travailler le matériel et les logiciels ensemble de manière plus harmonieuse.

Vous pouvez vous inscrire à la version bêta avec un téléphone ou une tablette Google Pixel pris en charge, qui enverra Android 15 Beta 1 en tant que mise à jour, et vous recevrez les futures versions en tant que mises à jour au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. Elle peut également être utilisée dans l’émulateur Android Studio. Comme toujours, n’installez pas les bêtas d’Android sur un smartphone ou une tablette dont vous comptez sur un fonctionnement parfait, car il y aura probablement des bugs.