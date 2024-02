Meta introduit des outils de sécurité pour bloquer les images de nudité pour les adolescents

Meta a annoncé qu’elle se préparait à lancer des outils de sécurité plus stricts pour empêcher les enfants de recevoir et d’envoyer des images de nudité, a indiqué le géant des réseaux sociaux dans un article de blog la semaine dernière.

L’outil, qui sera disponible pour tous les utilisateurs, mais principalement destiné aux femmes et aux adolescents, sera un paramètre optionnel sur Facebook et Instagram et sera également actif dans les messages chiffrés. Cela fait suite aux critiques du gouvernement et de la police après que Meta a décidé de chiffrer par défaut les discussions sur Messenger.

Selon Meta, cette fonctionnalité est uniquement destinée à protéger les utilisateurs contre l’envoi d’images de nudité ou les pressions exercées sur eux pour qu’ils les envoient, tandis qu’un autre changement de politique sur les principales plateformes de Meta sera l’impossibilité pour les mineurs de recevoir des messages d’inconnus.

Instagram et Messenger empêchent déjà les adultes de plus de 19 ans d’envoyer des messages aux adolescents qui ne les suivent pas par défaut.

Meta affirme avoir « développé plus de 30 outils et fonctionnalités pour aider les adolescents et leurs parents ». Ces dernières mises à jour portent la protection des mineurs en ligne à un niveau de sécurité supérieur. L’entreprise californienne a déclaré qu’elle publierait plus tard dans l’année de plus amples informations sur les fonctions destinées à empêcher les adolescents de voir des images potentiellement inappropriées dans leurs messages.

Les nouveaux outils de sécurité de Meta rassureront-ils les parents ?

Des documents juridiques rendus publics dans le cadre d’un procès intenté aux États-Unis contre Meta allèguent que des documents de l’entreprise montrent qu’environ 100 000 adolescents utilisateurs de Facebook et d’Instagram sont victimes de harcèlement sexuel en ligne chaque jour.

Par conséquent, la responsabilité de Meta de garantir la sécurité de ses jeunes utilisateurs ne peut pas être sous-estimée, et ces dernières mises à jour suggèrent qu’ils prennent cette responsabilité au sérieux. Le fait qu’ils soient disponibles avec des messages chiffrés sera également une mesure positive aux yeux des parents inquiets.

L’entreprise technologique a d’abord lancé un outil de supervision parentale sur Instagram en 2022, qui permet notamment aux parents de fixer des limites de temps et de programmer des pauses, d’être informés lorsque leur enfant bloque ou signale quelqu’un et d’être avertis lorsque leurs paramètres ont été modifiés.

De récents changements ont donné aux parents encore plus de contrôle, les modifications des paramètres de sécurité et de confidentialité nécessitant désormais l’approbation des parents.