Waze avertit désormais les conducteurs des routes accidentogènes

L’application de navigation Waze est gratuite sur iOS et Android . Contrairement à Google Maps et Apple Plans, l’application Waze ne sert qu’à la conduite et ne permet pas de naviguer à vélo ou à pied. Sa carte est également beaucoup moins détaillée que celle des autres applications de navigation (mais cela peut être une bonne chose, selon vos préférences).

Ces fonctions sont en grande partie gérées par la communauté, même s’il convient de noter que les données critiques (comme les nouveaux schémas de circulation) ne peuvent être fournies que par des membres de longue date de la communauté et par les autorités locales. Les utilisateurs de Waze qui ont rejoint l’application au cours des dernières années ne peuvent fournir que des données de base sur le trafic, comme les embouteillages, les dangers sur le bord de la route, la présence de la police, etc.

Bien entendu, Waze offre déjà de nombreuses fonctions de sécurité, notamment des données en temps réel sur les accidents, des avertissements sur les dangers de la route et des avertissements sur les travaux de construction. Waze se distingue également par sa rapidité de réaction aux fermetures de routes et aux modifications de la circulation.

Le contraste est saisissant avec les panneaux routiers du ministère des Transports qui tentent d’effrayer les automobilistes en leur indiquant le nombre de morts et d’autres informations sinistres. Le système d’alerte de Waze est plus proche des panneaux de danger rouges qui apparaissent le long de certaines routes.

La plupart des applications de navigation, y compris Google Maps et Apple Plans, demandent très peu à leurs utilisateurs. Mais, Waze dispose d’un panneau dédié où les conducteurs peuvent signaler les accidents, les dangers sur le bord de la route, les voitures de police cachées, les fermetures de routes et d’autres informations. Ces informations sont partagées avec les autres utilisateurs de Waze afin d’encourager une conduite prudente, mais elles contribuent également à des fonctionnalités uniques telles que l’avertissement « historique des accidents ».

Pour tenter d’infléchir un tant soit peu cette sombre statistique, Waze, filiale de Google et service de navigation, cherche à informer les conducteurs des zones dangereuses. Chaque ville a son lot de routes et d’intersections dangereuses. Désormais, grâce aux données fournies par la communauté, Waze avertira les conducteurs lorsqu’une route à venir a un « historique d’accidents » .