Innovation chez Google : Suivez votre Pixel 8 même éteint

Tous les smartphones fonctionnant sous Android 9 ou une version ultérieure sont intégrés au réseau de localisation Find My Device. Grâce à la technologie Bluetooth à faible consommation d’énergie, ces appareils peuvent détecter et signaler de manière anonyme l’emplacement d’objets perdus ou volés, ce qui permet aux gens de retrouver plus facilement leurs biens.

En d’autres termes, Find My Device est la version Android du réseau Localiser d’Apple. Il fonctionne avec les smartphones, les smartwatches, les oreillettes et les petits trackers de type AirTags.

Même si un smartphone est éteint, sa position peut être détectée et signalée au réseau Find My Device. Il s’agit d’une fonctionnalité essentielle, car tout voleur un peu malin éteindra un smartphone volé. Toutefois, la possibilité de suivre un smartphone dont la batterie est déchargée est un peu surprenante.

Selon la page d’assistance de Google, les appareils comme le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro peuvent être suivis « pendant plusieurs heures » après avoir épuisé leur batterie. Il semble que ces smartphones puissent réserver un peu d’énergie pour le Bluetooth après avoir rendu l’âme. Selon Natalie Johnson, porte-parole de Google, cette réserve d’énergie peut maintenir le dispositif de localisation actif pendant plusieurs heures après extinction du téléphone.

S’il s’agit d’une fonctionnalité logicielle, elle pourrait être ajoutée rétroactivement aux anciens appareils Android. Mais s’il s’agit d’une fonction matérielle, elle ne sera disponible que sur les nouveaux smartphones. (L’impact sur la batterie du Bluetooth à faible énergie est assez négligeable, au cas où vous vous poseriez la question). Google indique spécifiquement que la « série Pixel 8 et plus » peut être suivie après avoir épuisé la batterie. Ainsi, la fonctionnalité ne sera probablement pas étendue aux smartphones Pixel plus anciens, bien qu’elle devrait apparaître dans le Pixel 9 (et potentiellement le futur Pixel 8a).

Une prouesse à partir du Pixel 8

En plus de cette annonce concernant le Pixel 8, Google a partagé plusieurs captures d’écran de l’application Find My Device. L’entreprise précise également que les appareils de la maison connectée Nest peuvent vous aider à retrouver des trackers ou des objets perdus dans votre maison.

Notez que Google n’est pas la première entreprise à proposer le suivi des appareils morts. Tous les iPhone fabriqués depuis 2019 peuvent être suivis pendant une brève période après la mort de leur batterie.

Le réseau Find My Device d’Android est disponible dès aujourd’hui outre-Atlantique (États-Unis et au Canada, pas encore en France) et accessible depuis votre smartphone ou le portail Web Find My Device. Les dispositifs de suivi compatibles, tels que le Chipolo ONE Point, seront lancés en mai 2024.