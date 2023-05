IO 2023 : Google lance un bot d’apprentissage d’IA pour les développeurs Android

Google lance un nouveau bot de codage doté d’une intelligence artificielle pour les développeurs Android. Lors de son événement I/O ce mercredi, Google a annoncé que l’outil, appelé Studio Bot, aidera les développeurs à créer des applications en générant du code, en corrigeant les erreurs et en répondant aux questions sur Android.

Selon Google, le bot est construit sur Codey, le nouveau modèle de codage fondamental de l’entreprise qui découle de la mise à jour de son grand modèle de langage (LLM) PaLM 2. Codey est au cœur de la quasi-totalité de ces nouveaux outils de complétion et de génération de code. Basé sur PaLM 2, l’entreprise a spécifiquement formé Codey à traiter les invites liées au codage, mais elle a également formé le modèle à traiter les requêtes liées à Google Cloud en général (tout cela, soit dit en passant, relève de la marque Duet AI de Google).

Studio Bot prend en charge les langages de programmation Kotlin et Java et sera intégré directement dans la barre d’outils d’Android Studio. Les développeurs peuvent y obtenir des réponses rapides à leurs questions ou même demander au bot de déboguer une partie de leur code.

Google précise que les développeurs n’ont pas besoin de partager leur code source avec Google pour utiliser Studio Bot, mais que l’entreprise recevra des données sur les conversations qu’ils auront avec l’outil. Google indique que le bot en est encore à ses « débuts », mais qu’il continuera à le former pour améliorer ses réponses.

Ce nouvel outil de codage alimenté par l’IA s’inscrit dans le cadre de l’effort continu de Google en matière d’IA. Après avoir rendu son chatbot Bard disponible en accès anticipé en mars, Google a progressivement ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de générer, de déboguer et d’expliquer des lignes de code. L’intégration de ces fonctionnalités dans un assistant de codage autonome met Google en concurrence avec Microsoft et Amazon, qui disposent tous deux de leurs propres outils de codage dotés d’IA que les développeurs peuvent intégrer dans divers environnements de développement intégrés (IDE).

Pas le seul bot lié au développement

Alors que Microsoft a déployé un assistant de type ChatGPT pour GitHub Copilot au début de l’année, Amazon a mis CodeWhisperer à la disposition des développeurs gratuitement le mois dernier. Studio Bot a toutefois une portée beaucoup plus limitée que les assistants de codage intégrés d’Amazon et de GitHub, car il n’est utile qu’aux développeurs Android. Le nouvel outil de codage Duet AI de Google devrait combler cette lacune, mais il n’est disponible que pour les utilisateurs de Google Cloud.

En effet, Studio Bot n’était pas la seule annonce de la conférence I/O concernant les développeurs. Comme indiqué brièvement ci-dessus, Google a également annoncé son intention de lancer un outil de génération de code basé sur Codey, qui s’apparente davantage à Copilot. Ces outils basés sur Codey fonctionnent avec JavaScript, Java, Python, SQL et Go. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste visant à intégrer l’IA dans la quasi-totalité de Google Cloud et des autres outils et services de développement de Google au fil du temps.

Pour l’instant, il n’est disponible que pour les développeurs américains depuis le canal Canary, et rien n’indique qu’il sera lancé à l’échelle mondiale.