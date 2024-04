Découvrez les Nothing ear et ear (a) : Un tournant avec un nouveau jaune Playdate

La startup technologique Nothing s’apprête à révolutionner une fois de plus le marché des écouteurs avec le lancement imminent de sa dernière génération. Selon des images divulguées par Android Headlines, ces nouveaux modèles, attendus pour ce mois-ci, arborent un design innovant et une nouvelle variante de couleur inspirée d’un emblématique wearable jaune.

Contrairement à leurs prédécesseurs, ces écouteurs abandonneront la numérotation dans leur dénomination. Ainsi, au lieu des ear (3), nous verrons débarquer les Nothing ear et Nothing ear (a). Côté design, les deux modèles conserveront le boîtier transparent et carré caractéristique de la marque.

Les Nothing ear et sa version plus compacte, les ear (a), seront disponibles en noir et blanc, ce dernier étant également proposé dans un éclatant jaune Playdate, coloris s’appliquant tant aux écouteurs qu’au boîtier.

La résistance à l’eau est également de mise, avec une notation IP54 pour les écouteurs ear et une meilleure protection IP55 pour le boîtier des ear (a). Le modèle plus haut de gamme, les ear, bénéficiera de la même résistance IP54 pour les écouteurs et d’une résistance aux éclaboussures IPX2 pour le boîtier.

En termes d’autonomie, Nothing promet des améliorations notables. Les écouteurs ear offriront 7,5 heures d’écoute avec la réduction active du bruit désactivée, et jusqu’à 33 heures avec le boîtier. Le modèle ear (a) excelle avec 8 heures d’autonomie sans ANC et 38 heures avec le boîtier. Les deux modèles bénéficieront également d’une fonction de charge rapide, procurant 10 heures d’utilisation après seulement 10 minutes de charge.

Des ear haut de gamme, ear (a) plus abordable

La révélation de cette variante jaune et les détails supplémentaires ont été partagés lors d’une publication du 3 avril sur X, suggérant un possible partenariat avec Playdate.

Le lancement officiel est prévu pour le 18 avril, avec un prix annoncé de 150 euros pour les écouteurs ear et de 100 euros pour les ear (a). Ce nouvel ajout à la gamme Nothing promet non seulement une performance améliorée, mais aussi un style audacieux et distinctif qui devrait séduire les amateurs de technologie et de design.

Nous devrions obtenir plus d’informations sur ces écouteurs lors de leur lancement la semaine prochaine.