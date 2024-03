WWDC 2024 : L’avènement d’iOS 18 et les surprises de l’IA

WWDC 2024 : L'avènement d'iOS 18 et les surprises de l'IA

Apple s’apprête à inaugurer la WWDC 2024 le 10 juin, promettant une conférence riche en innovations qui se prolongera jusqu’au 14 juin. Selon Bloomberg, cette édition pourrait être marquée par la mise à jour la plus ambitieuse jamais vue sur iOS.

Cependant, contrairement aux attentes populaires, il semblerait qu’une fonctionnalité spécifique ne soit pas au programme de la WWDC 2024 : le chatbot génératif natif pour iOS 18.

Des rumeurs avaient circulé, suggérant qu’Apple envisageait d’intégrer un chatbot analogue à Gemini ou ChatGPT au sein d’iOS 18. Néanmoins, l’initiative IA d’Apple se concentrerait d’abord sur l’assistance aux utilisateurs d’iPhone dans l’accomplissement de tâches quotidiennes via leurs appareils.

Un point crucial demeure : l’amélioration de Siri, l’assistant numérique d’Apple, reste une priorité très attendue. Cette perspective est ce que j’anticipe le plus pour la keynote de la WWDC 2024.

En attendant l’amélioration de Siri, il est conseillé à tous les utilisateurs d’iPhone d’opter pour l’application Google Assistant sur iOS, qui peut être téléchargée et utilisée comme alternative à Siri pour répondre aux questions. Cependant, Siri reste plus adapté pour la configuration de rappels, de minuteries et d’alarmes.

Un App Store IA prévu

Même si l’annonce d’un chatbot natif pour iOS lors de la WWDC 2024 semble improbable, une nouvelle rumeur suggère que les utilisateurs d’iPhone pourraient tout de même bénéficier d’un chatbot génératif grâce à l’introduction d’un App Store IA. Selon Ben Reitzes, chef de la recherche technologique chez Melius Research, la grande révélation du 10 juin concernerait le lancement d’un App Store IA. Celui-ci inclurait des applications IA tierces ainsi que des développements propres à Apple. Dans cet App Store IA, les utilisateurs pourraient trouver des applications de chatbot IA à installer sur leurs iPhone.

Les développeurs Apple peuvent demander leur participation à la WWDC 2024 depuis l’application Apple Developer ou le site Web developer.apple.com. Il est également possible d’ajouter l’événement au calendrier Apple en un seul clic.