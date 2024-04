La promesse d’un monde augmenté : Meta prépare ses lunettes AR

Meta fête les 10 ans de sa division Reality Labs, qui chapeaute les efforts de l’entreprise en matière de réalité virtuelle et augmentée, avec un article de blog détaillant son histoire.

Le point fort est l’annonce de leur premier modèle de lunettes à réalité augmentée (AR), fusionnant les chemins de leurs produits AR et VR, tels que le Meta Quest 3, avec le facteur de forme et les capacités IA des Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Ces lunettes AR visent à offrir des performances solides dans un format élégant sans pour autant remplacer les casques de réalité mixte, mais plutôt à complémenter l’écosystème existant, analogue à la relation entre smartphones et ordinateurs.

Bien que Meta n’ait pas confirmé de date de sortie précise, des rapports indiquent une potentielle révélation au Meta Connect de cette année, avec une sortie envisagée pour 2025 ou même 2027. Ces lunettes combineraient les efforts de Meta en XR et IA, promettant une intégration d’applications existantes et de nouvelles créations AR pour exploiter cette technologie.

Meta prévoit d’intégrer des avancées majeures en IA, actuellement en bêta, telles que la fonctionnalité « Look and Ask » qui fusionne l’intelligence d’un ChatGPT avec les capacités d’analyse d’image, pour une utilité augmentée dans la vie quotidienne. Les spécifications techniques précises restent floues, mais l’objectif est de rendre les lunettes à la fois fonctionnelles et esthétiquement agréables, avec un design inspiré des Ray-Ban Meta Smart Glasses, et potentiellement des lentilles interchangeables pour s’adapter à diverses conditions d’éclairage.

Meta veut élargir son offre hardware

La promesse de Meta avec ces lunettes AR est d’élargir son offre hardware en y ajoutant une gamme de produits innovants, tout en continuant de tirer parti de ses plateformes et partenariats actuels dans l’espace XR.

Cette annonce suscite une attente considérable quant à la capacité de Meta à fusionner harmonieusement les mondes de l’AR et de la VR dans un produit portable et polyvalent, bien que le marché devra patienter encore un peu pour voir le produit final.

Bien que de nombreuses applications ne pourraient probablement pas être portées sur le nouveau système en raison de restrictions matérielles — comme les lunettes pourraient ne pas offrir de contrôleurs, seront probablement uniquement AR, et pourraient être trop petites pour offrir un chipset aussi puissant ou autant de RAM que son matériel Quest — on peut espérer que beaucoup feront leurs apparitions. Et les partenaires existants de Meta développeraient probablement tout un nouveau logiciel AR pour tirer parti du nouveau système.