Nouveaux iPad en vue : la prochaine génération est proche

L’arrivée prochaine de nouveaux modèles d’iPad semble se confirmer, grâce à l’apparition de numéros de modèles centrés sur l’iPad sur le site du Bureau des Normes indiennes (BIS).

Selon 91Mobiles, ces numéros de modèle, A2836 et A2837, correspondent à des iPad. Bien que la gamme précise de modèles reste indéterminée, les rumeurs actuelles laissent présager l’introduction de nouveaux modèles d’iPad Pro ainsi qu’une version rafraîchie de l’iPad Air, possiblement l’iPad Air 6. Un nouvel iPad Air de 12,9 pouces a également été évoqué, semblant être un probable candidat pour une sortie le mois prochain.

Cette sortie, initialement attendue vers mars ou avril, a récemment été repoussée à mai, selon Mark Gurman de Bloomberg, un informateur réputé pour sa fiabilité concernant les produits Apple.

Quant aux nouveautés attendues pour ces iPad, les modèles Pro devraient abandonner les écrans mini-LED et LCD actuels au profit de panneaux OLED, promettant un meilleur contraste et des couleurs plus riches. Les iPad Pro devraient également être équipés des dernières puces M3 d’Apple, accompagnés d’un clavier Magic et d’un Apple Pencil redessinés.

Pour l’iPad Air, de nouvelles puces, potentiellement les M3, ainsi que quelques légères modifications de design sont à prévoir. Toutefois, le nouveau modèle de 12,9 pouces pourrait se distinguer en offrant une grande expérience iPad sans nécessiter un investissement aussi conséquent que pour l’iPad Pro de 12,9 pouces, le plus grand modèle actuellement disponible chez Apple. Avec de possibles améliorations au niveau des accessoires, cet iPad Air agrandi pourrait séduire ceux qui ne requièrent pas la puissance des tâches professionnelles telles que le montage vidéo, mais qui cherchent plus d’espace d’écran pour une tablette pouvant quasi remplacer un ordinateur portable, en combinaison avec un Magic Keyboard.

iPad, et les énormes attentes

Malheureusement, il n’y a pas de mention d’un iPad mini 7, Apple semblant délaisser le plus petit modèle de sa gamme d’iPad. Ce n’est guère surprenant, les smartphones à écran large et pliables gagnant en popularité et érodant l’attrait des tablettes plus petites.

Seul le temps, et probablement pas beaucoup, révélera ce qu’Apple réserve pour ses iPad de nouvelle génération.