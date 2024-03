L’iPad Pro OLED d’Apple arriverait en mai

Alors que les rumeurs initiales tablaient sur une révélation fin mars ou début avril, les plans d’Apple concernant ses nouveaux iPad semblent avoir légèrement changé.

Selon les dernières révélations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple prévoit de lancer une nouvelle série d’iPad Pro équipés d’écrans OLED au début du mois de mai. Parallèlement, l’entreprise envisage d’introduire pour la première fois un iPad Air doté d’un écran plus grand de 12,9 pouces.

Ces nouvelles versions d’iPad Pro devraient embarquer la puce M3 conçue par Apple, et s’accompagneraient d’un clavier Magic Keyboard revisité, proposant un trackpad plus large. Quant à l’iPad Air, il serait équipé de la puce M2 de la génération précédente et offrirait deux tailles d’écran : l’option standard de 10,9 pouces et une version plus grande de 12,9 pouces. Actuellement, les modèles d’iPad Pro sont équipés de puces M2, tandis que l’Air dispose d’une puce M1.

Il s’est écoulé près de 2 ans depuis la dernière mise à jour des iPad par Apple. Selon Bloomberg, bien qu’Apple ait initialement prévu de lancer ces nouveaux appareils fin mars ou en avril, des délais supplémentaires ont été nécessaires pour peaufiner le logiciel des dispositifs. Si Apple confirme le lancement de cette nouvelle ligne d’iPad en mai, cela se produira juste avant la WWDC 2024, prévue pour le 10 juin.

En outre, ce report est attribué à l’accélération de la production chez les fournisseurs d’Apple et à des défis de fabrication liés notamment aux écrans des nouveaux modèles. Les difficultés de production, notamment les techniques de fabrication complexes nécessaires pour les nouveaux écrans, ont contribué à ce retard.

Cette stratégie d’Apple de renouveler sa gamme d’iPad avec des technologies d’affichage avancées et des processeurs plus puissants souligne l’importance croissante des tablettes dans l’écosystème de l’entreprise. L’introduction d’écrans OLED sur les iPad Pro pourrait offrir une qualité d’image supérieure, avec des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, améliorant ainsi l’expérience visuelle pour le visionnage de vidéos, la navigation sur le Web et le jeu.

Une annonce en amont de la WWDC

L’ajout de la puce M3 aux iPad Pro indique également un saut significatif en termes de performance, ce qui pourrait attirer une clientèle professionnelle à la recherche de tablettes capables de gérer des tâches exigeantes. Quant à l’iPad Air, l’option d’un écran plus grand de 12,9 pouces permettrait à Apple de cibler une audience plus large, désireuse de bénéficier d’un espace d’affichage supplémentaire pour la productivité et le divertissement.

Cette expansion de la gamme d’iPad d’Apple témoigne de l’engagement continu de l’entreprise à innover et à repousser les limites de ce que les technologies mobiles peuvent offrir. Avec la WWDC 2024 en ligne de mire, ces nouveautés pourraient également préfigurer d’autres annonces majeures en termes de logiciels et de services, consolidant ainsi la position d’Apple dans le secteur technologique concurrentiel.