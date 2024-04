Threads contre-attaque : Meta paye les créateurs pour défier X

Meta a décidé d’expérimenter une initiative de paiement de primes pour les créateurs qui fournissent du contenu attrayant sur Threads, son application rivale de X d’Elon Musk. Un programme sur invitation seulement contactera les utilisateurs éligibles avec une notification pop-up avec le centre d’aide d’Instagram détaillant plus d’informations sur la façon dont cette entreprise fonctionnera.

Les créateurs pourront obtenir une récompense en espèces « basée sur la performance de vos posts Threads et sur le nombre de posts que vous créez ». Par exemple, il se peut que vous deviez créer un certain nombre de messages pour gagner une prime par message.

Le site précise également que les messages sur les Threads ayant « moins de 2 500 vues éligibles » ne donneront pas droit à des paiements.

Pour l’instant, il n’y a aucune indication sur la durée du programme, mais c’est un autre signe que Meta soutient Threads dans ses efforts pour concurrencer X.

Alors que l’incertitude régnait l’année dernière autour de l’application de réseaux sociaux d’Elon Musk et que des rapports prématurés annonçaient sa disparition, Threads a fait irruption sur la scène en ligne lors de son lancement en juillet. Depuis, sa croissance n’a pas vraiment changé la donne, mais elle a enregistré des gains réguliers au cours des derniers mois.

Zuckerberg est « optimiste » pour que Threads prospère grâce à la rémunération des créateurs

Threads est actuellement en tête des classements de l’App Store d’Apple, ce qui montre que les gens gravitent autour de lui, comme l’a indiqué Mark Zuckerberg, PDG de Meta. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, il a expliqué que Meta comptait plus de 130 millions d’utilisateurs actifs mensuels en février.

« Je suis optimiste quant à notre capacité à maintenir le rythme des améliorations et de la croissance et à montrer qu’une application conviviale axée sur la discussion peut être aussi largement utilisée que les applications sociales les plus populaires », a déclaré Mark Zuckerberg lors de l’appel.

En revanche, X est actuellement classée au 26e rang dans l’App Store d’Apple, tandis que les analystes ont indiqué que le nombre d’utilisateurs quotidiens de la plateforme est en baisse, plus d’un an après l’acquisition de la marque de réseaux sociaux par Elon Musk.

En février de cette année, X comptait 27 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de son application mobile aux États-Unis, soit une baisse de 18 % par rapport aux 12 mois précédents, selon une étude de Sensor Tower, une société d’intelligence économique basée à San Francisco.