Réponses IA dans Gmail : Google intègre Gemini pour un emailing plus rapide

Google a annoncé en février que son IA conversationnelle Gemini alimenterait plusieurs applications pour les abonnés à Google One AI Premium. Aujourd’hui, il semble que les utilisateurs d’Android auront enfin accès à des suggestions de réponses basées sur l’IA dans leur application Gmail.

Le site de recherche de code PiunikaWeb a récemment obtenu une information exclusive selon laquelle la fonction « reply suggestions from Gemini » se cache dans l’application Gmail. Un peu de bricolage en coulisses par le développeur AssembleDebug a permis de rendre la fonction opérationnelle.

Le nouvel outil d’intelligence artificielle semble avoir fait ses preuves. Dans certains cas, Gemini demande même des commentaires sur ses suggestions afin de l’aider à apprendre et à s’améliorer. Le processus est simple : il suffit d’appuyer sur la réponse souhaitée pour qu’elle s’affiche dans la fenêtre de composition. Vous pouvez ajuster la formulation ou l’envoyer telle quelle.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Gemini est l’IA conversationnelle de Google, anciennement appelée Bard. Il s’agit d’une version plus intelligente de la saisie semi-automatique à laquelle vous êtes habitué. Elle vous aide à effectuer des tâches simples, à rédiger des courriels entiers ou, comme nous le voyons maintenant, à suggérer des réponses rapides pour que votre boîte de réception reste active.

L’offre Google One AI Premium mentionnée ci-dessus comprend l’accès à Gemini Advanced, qui inclut le dernier modèle d’IA Ultra 1.0, pour 19,99 dollars par mois. En outre, ce nouveau niveau de Google One vous offre 2 To de stockage, ainsi que d’autres avantages de Google One que l’on trouve actuellement dans le niveau Premium. Malheureusement, ce plan n’est pas encore disponible en France.

Google One AI Premium au centre !

Lors du lancement du plan Google One AI Premium, tous les utilisateurs qui s’inscrivaient pouvaient bénéficier d’une période d’essai gratuite de deux mois. Cela signifie que le moment de décider si l’offre vaut la peine d’être conservée ou non approche à grands pas. Cet ajout à Gmail pour les abonnés arrive juste à la fin de la période d’essai, mais, espérons-le, avec suffisamment de temps pour que les utilisateurs puissent l’essayer avant de prendre une décision.

Alors que Gemini faisait déjà des merveilles avec les brouillons d’e-mails, il semble que Google redouble d’efforts pour étendre l’application de l’intelligence artificielle à d’autres domaines. Si tout se passe bien, nous devrions voir la fonctionnalité devenir disponible pour les utilisateurs dans les prochaines semaines.