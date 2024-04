Samsung repousse les limites avec le Galaxy Z Fold 6 : Plus mince, plus léger

Samsung repousse les limites avec le Galaxy Z Fold 6 : Plus mince, plus léger

Dans le domaine des smartphones pliables, plus ils sont fins et légers, mieux c’est, et cette tendance est toujours d’actualité. Si Samsung produit certains des meilleurs smartphones pliables, ils ne sont pas toujours les plus légers, surtout lorsqu’on les compare à des rivaux comme OnePlus avec son OnePlus Open ou vivo avec son vivo X Fold 3, qui, avec ses 219 grammes, vise à être le smartphone pliable de type livre le plus léger à ce jour. Toutefois, Samsung semble faire des progrès dans ce domaine.

Ice Universe, un célèbre informateur, suggère que le prochain Galaxy Z Fold 6 pourrait peser seulement 239 grammes, ce qui est plus léger que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 5, qui pèse 253 grammes. La différence peut sembler minime au quotidien, mais dans le monde de la technologie mobile, il s’agit d’une réduction notable.

Le Galaxy Z Fold 6 devrait peser autant que le OnePlus Open. Cependant, il pourrait encore y avoir quelques différences dans leurs mesures. Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 6 aurait une épaisseur de 5,6 mm lorsqu’il est déplié et de 12,1 mm lorsqu’il est replié. Quant au OnePlus Open, il mesure respectivement 5,8 mm et 11,7 mm d’épaisseur.

Et ce n’est pas tout. La fuite fait également état d’une meilleure résolution pour les deux écrans du Galaxy Z Fold 6, bien que les chiffres exacts n’aient pas été divulgués. L’écran intérieur serait de 7,6 pouces avec un ratio 7:6, tandis que l’écran de couverture mesurerait 6,3 pouces avec un ratio 22:9.

Samsung se prépare à dévoiler le Galaxy Z Fold 6, ainsi que son homologue à clapet, le Galaxy Z Flip 6, en juillet de cette année. Mais ce n’est pas tout ce que Samsung a en réserve. Des rumeurs indiquent que la société pourrait également présenter un troisième appareil pliable, le Galaxy Z Fold 6 Ultra. Restez à l’écoute pour plus d’informations !