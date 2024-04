Galaxy S25 : Une révolution IA avec un Exynos 2500 et TPU Google

Basé sur les dernières rumeurs et spéculations, Samsung s’apprête à révolutionner l’expérience utilisateur avec sa prochaine série Galaxy S25, en intégrant le puissant chipset Exynos 2500, enrichi par l’unité de traitement tensoriel (TPU) de Google.

Cette avancée promet d’améliorer significativement les fonctions d’intelligence artificielle (IA), alignant ainsi le géant coréen sur les performances de la série Pixel 8 de Google, qui bénéficie déjà des capacités avancées de l’IA avec son Google Tensor G3.

Le Exynos 2500 est décrit comme un catalyseur majeur dans l’optimisation de l’IA pour les dispositifs Samsung, marquant une nette évolution par rapport aux précédentes générations, telles que les Exynos 2200 et 2400.

Malgré les améliorations progressives de Samsung sur ses processeurs neuronaux et de signal numérique, le Exynos 2500 se distingue par l’intégration d’une nouvelle composante TPU, conçue spécifiquement pour booster les performances d’IA.

Un TPU très utile

La collaboration entre Samsung et Google se manifeste de façon évidente dans cette initiative, le TPU de Google étant activé pour décupler la vitesse et l’efficacité dès que du code API ML de Google est détecté dans une application. Cette synergie promet une expérience utilisateur plus fluide, notamment après la mise à jour One UI 6.1, facilitant l’intégration entre le modèle Galaxy AI, l’interface d’apprentissage automatique d’Android et les dispositifs Galaxy AI.

Les spécifications divulguées du Exynos 2500 révèlent une puce déca-core avec un cœur principal Cortex X5 oscillant entre 3,3 GHz et 3,2 GHz, marquant une avancée significative avec la technologie de processus avancée 3 nm GAA de Samsung. Ce bond technologique, accentué par l’introduction d’un G-NPU unique dans le Exynos 2500 (contrairement au Exynos 2400 qui dispose à la fois d’un G-NPU et d’un S-NPU), établit de nouvelles bases pour l’efficacité et la performance dans le domaine de l’IA mobile.