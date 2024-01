Sony annonce un State of Play Épique : 15 jeux et plus à découvrir

Sony a confirmé qu’un nouvel événement PlayStation State of Play aura lieu ce mercredi 31 janvier, et qu’il s’agira d’un événement de taille.

Le premier State of Play de l’année devrait durer 40 minutes, au cours desquelles plus de 15 jeux seront présentés.

Bien que Sony n’ait pas donné beaucoup de détails à l’avance, il a révélé que des « aperçus détaillés » de Stellar Blade, le jeu d’action-aventure de Shift Up, et de Rise of the Ronin, le magnifique jeu de rôle de Team Ninja (deux jeux exclusifs à la PlayStation 5), seront présentés. À l’heure où j’écris ces lignes, Stellar Blade n’a pas encore de date de sortie confirmée, tandis que Rise of the Ronin est prévu pour le 22 mars.

Le State of Play pourrait également présenter le remake du jeu d’horreur Silent Hill 2, un remake de Sonic Generations, et un jeu du créateur de Bioshock Ken Levine, Judas, qui nous intéresse beaucoup. D’autres fuites font état d’un jeu Metro sur PSVR2, appelé Metro Awakening.

Étant donné que nous ne savons pas grand-chose de ce qui sera présenté, il sera particulièrement intéressant de voir ce que Sony nous réserve. Un nouvel article du PlayStation Blog indique que les spectateurs auront droit à « un nouveau regard sur d’autres titres à venir sur le PS5 et le PS VR2 en 2024 et au-delà ». Inutile de préciser que tout ce qui sera présenté ne sortira pas forcément cette année, alors gardez cela à l’esprit pendant la préparation de l’événement.

Les spectateurs pourront suivre le State of Play sur Twitch, TikTok ou YouTube à partir de 23 heures, heure de Paris, le 31 janvier. N’oubliez pas de programmer un rappel pour ne pas manquer les nouvelles et les annonces au fur et à mesure qu’elles se produisent.