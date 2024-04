Ces iPhone et iPad devraient recevoir iOS 18 et iPadOS 18 en 2024

Si votre iPhone fonctionne sous iOS 17, il y a 100 % de chances qu’il reçoive la mise à jour iOS 18 dans le courant de l’année. 9to5Mac cite une fuite sur les réseaux sociaux avec un compte privé et un excellent historique qui affirme que tous les iPhone fonctionnant sous iOS 17 recevront la mise à jour vers iOS 18.

Si vous possédez l’un des modèles d’iPhone suivants, préparez-vous à mettre à jour votre appareil en septembre :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

Il va sans dire que l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront tous livrés préchargés avec iOS 18.

iPadOS 18, Apple va abandonner quelques iPad

En ce qui concerne iPadOS 18, il semble qu’Apple abandonne la prise en charge de l’iPad de 6e génération (6e génération), de l’iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération et de l’iPad Pro 10,5 pouces de 2e génération. Cela laisse les tablettes iPad suivantes en ligne pour recevoir iPadOS 18 :

iPad : 2019 et versions ultérieures

iPad mini : 2019 et versions ultérieures

iPad Air : 2019 et versions ultérieures

iPad Pro 2018 et versions ultérieures

Il est intéressant de noter que Apple mettra fin à la prise en charge des tablettes iPad Pro de seconde génération tout en continuant à prendre en charge le modèle iPad de septième génération. Les modèles iPad Pro de deuxième génération de 10,5 pouces et 12,9 pouces sont alimentés par la puce A10X Fusion, tandis que l’iPad de septième génération est alimenté par le SoC A10 Fusion. Considérant que le premier chipset est légèrement plus avancé que le second, il est surprenant qu’Apple ait décidé de continuer à soutenir l’iPad et abandonne le support des modèles iPad Pro.

Une annonce le 10 juin

iOS 18 et iPadOS 18 seront dévoilés le 10 juin lors de la keynote WWDC 2024 et les deux systèmes d’exploitation sortiront en septembre, à peu près au moment où la nouvelle gamme d’iPhone 16 commencera à être livrée. Nous nous attendons à ce qu’iOS 18 comprenne de nouvelles fonctionnalités soutenues par l’IA, notamment une mise à jour de Siri et l’introduction d’une boutique d’applications pour l’IA.