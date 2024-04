iPhone SE 4 : Nouvelle fuite, nouvelles promesses

L’iPhone SE 4, un sujet brûlant de spéculation et de rumeurs, semble se concrétiser pour une sortie cette année ou l’année prochaine. La récente fuite d’un étui pour cet appareil ajoute une preuve tangible à l’existence de ce smartphone, promettant un renouveau esthétique plus moderne.

La fuite, provenant du célèbre divulgateur @MajinBuOfficial, révèle un étui d’iPhone SE sans le bouton d’accueil traditionnel et le capteur Touch ID, arborant désormais une encoche en haut de l’écran. L’appareil maintiendrait toutefois une configuration à une seule caméra à l’arrière.

La saga des rumeurs et des fuites autour de l’iPhone SE 4 a été riche en rebondissements ces derniers mois. Après le lancement du modèle de troisième génération en mars 2022, et face aux incertitudes concernant ses ventes, on avait initialement cru à la fin de la gamme iPhone SE.

Cependant, des fuites plus récentes semblent indiquer un retour de l’appareil sur l’agenda d’Apple. Un plan de route divulgué suggère un lancement prévu pour 2025, année qui a été mentionnée à plusieurs reprises en lien avec l’iPhone SE 4.

Il semblerait que ce modèle plus abordable adopte la technologie OLED pour son écran, alignant ainsi l’iPhone SE sur le reste de la gamme. Le dispositif devrait également être équipé d’un port USB-C, à l’instar des modèles phares actuels d’Apple.

iPhone SE 4, un écran OLED ?

L’élément peut-être le plus crucial, le processeur de l’iPhone SE 4, reste enveloppé de mystère. L’iPhone SE 3 étant équipé du SoC A15 Bionic, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’iPhone SE 4 soit animé par le processeur A16 Bionic.

Des images fuitées le mois dernier, prétendant montrer le nouveau design de l’iPhone SE 4, correspondent étonnamment bien aux étuis récemment révélés. Tout considéré, il semble désormais évident que la série iPhone SE fera son grand retour.