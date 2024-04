WhatsApp étend la sécurité des conversations : Un code secret pour les appareils liés

Pour renforcer la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs, WhatsApp a introduit une fonctionnalité intéressante vers la fin de l’année dernière : un code secret pour verrouiller les discussions. Cette option offre une couche supplémentaire de protection en masquant les discussions verrouillées et en nécessitant un code personnel pour y accéder. Initialement disponible uniquement sur les appareils principaux, cette fonctionnalité pourrait bientôt être étendue aux appareils liés.

D’après WABetaInfo, une source fiable pour les mises à jour de WhatsApp, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (2.24.8.4) disponible sur le Google Play Store laisse entrevoir une nouveauté : la prise en charge des conversations verrouillées sur les appareils liés.

Les captures d’écran fournies montrent que WhatsApp envisage d’introduire la fonction de conversations verrouillées pour les appareils liés dans une future mise à jour. Pour déverrouiller ces conversations sur un appareil lié, les utilisateurs devront configurer un code secret.

Ce code peut être créé sur le téléphone principal depuis les paramètres de verrouillage des conversations en sélectionnant l’option de code secret. Une fois configuré, les conversations verrouillées disparaissent de la liste des discussions et ne sont accessibles que via cette fonctionnalité de confidentialité sur les appareils liés.

L’introduction de cette fonctionnalité pour les appareils liés représente un avantage tant pour la vie privée que pour la commodité des utilisateurs. Elle garantit que les conversations verrouillées restent synchronisées sur tous les appareils, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement à leurs discussions protégées de n’importe où, sans craindre les regards indiscrets.

Pour activer le verrouillage des conversations, suivez ces étapes :

Glissez vers la gauche ou appuyez longuement sur la conversation que vous souhaitez verrouiller.

Tapez sur « Verrouiller la conversation ».

Choisissez « Verrouiller cette conversation avec une empreinte digitale » ou « Verrouiller cette conversation avec Face ID ».

Limitation aux appareils principaux

Actuellement, les conversations verrouillées sont limitées à l’appareil principal, exposant potentiellement les discussions sur les appareils liés, ce qui constitue une faille en termes de confidentialité. La fonctionnalité de conversations verrouillées pour les appareils liés est en cours de développement et sera disponible dans une future mise à jour.

Dans d’autres actualités WhatsApp, l’application de messagerie a également commencé à déployer une nouvelle barre de navigation inférieure pour une utilisation plus fluide et teste une nouvelle apparence pour son écran d’appel, rendant ainsi plus facile la fin d’un appel.

Meta, la société mère de WhatsApp, continue d’introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations via des versions bêta.