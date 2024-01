Voici un nouveau rappel que le mode Incognito ne protège pas vos données

Google s’efforce désormais de s’assurer que les utilisateurs comprennent la signification du mode Incognito, alias Navigation privée, sur son navigateur Chrome, à la suite d’un recours collectif qui a coûté 5 milliards de dollars à l’entreprise.

MSPoweruser a découvert que Google a testé une version Canary de Chrome avec une définition mise à jour du mode Incognito qui explique plus clairement les stipulations de ce qui est caché lorsque vous entrez dans l’état de navigation. La nouvelle clause de non-responsabilité comprend une ligne supplémentaire dans le premier paragraphe qui se lit comme suit : « Cela ne changera pas la façon dont les données sont collectées par les sites Web que vous visitez et les services que vous utilisez ». Pour le reste, le texte reste en grande partie le même.

Vous pouvez voir la version originale sur la photo ci-dessous. Cette différence est subtile : elle souligne simplement que vos données seront toujours collectées en ligne en mode Incognito, ce qui était à l’origine du procès.

Cette mise à jour fait suite au règlement de l’action collective de 2021, dans le cadre de laquelle les personnes concernées ont affirmé qu’elles ne savaient pas dans quelle mesure leurs données pouvaient encore être consultées en mode « Incognito ». Google, votre fournisseur d’accès à Internet et votre employeur peuvent tous consulter et collecter des données à partir de l’historique de votre navigateur Chrome, même en mode « Incognito ».

La plupart de ces informations étaient déjà détaillées dans la clause de non-responsabilité initiale de Google, qui précisait que le navigateur n’enregistre pas l’historique de navigation, les cookies et les données de site, ainsi que les informations saisies dans les formulaires. En outre, elle indiquait que l’activité du navigateur pouvait être visible par les sites Web que vous visitez (à des fins publicitaires), par votre employeur ou votre école, ou par votre fournisseur d’accès à Internet.

Pas encore disponible pour tous

Néanmoins, Google a réglé cette affaire il y a plusieurs années et s’efforce de réparer les erreurs commises. Comme cette fuite concerne une version Canary, c’est-à-dire une version précoce ayant subi peu de tests, il est impossible de savoir si ou quand la mise à jour sera disponible pour les utilisateurs publics, mais c’est un bon signe que Google prend cette affaire au sérieux. Néanmoins, aucun changement majeur n’a été apporté au navigateur Google Chrome en termes de fonctionnalités générales.

De nombreux internautes avertis utilisent souvent un réseau privé virtuel (VPN) pour protéger leurs activités personnelles sur l’Internet des regards indiscrets. L’utilisation de navigateurs plus sûrs, dotés de moins de fonctions de suivi et d’un meilleur mode Incognito, tels que Firefox, Brave et DuckDuckGo, est également une bonne option.