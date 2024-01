Google règle un procès de 5 milliards de dollars sur le suivi des utilisateurs en mode incognito

Google a accepté de régler un procès de 5 milliards de dollars intenté par des plaignants qui accusaient le géant du Web d’atteinte à la vie privée en suivant leurs activités en ligne malgré le fait qu’ils étaient en « mode incognito » lorsqu’ils utilisaient le navigateur Chrome de la société.

Après que les avocats ont annoncé jeudi qu’ils étaient parvenus à un accord préliminaire, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a mis en suspens le procès prévu en Californie, a rapporté Reuters.

Le recours collectif a été déposé en 2o2o et concerne des « millions » d’utilisateurs de Google depuis juin 2016, et demande au moins 5 000 dollars de dommages-intérêts par utilisateur pour violation des lois californiennes sur la protection de la vie privée. Les termes de l’accord n’ont pas été révélés, mais ils devraient être connus au début de l’année prochaine, lorsque les avocats devraient présenter un accord formel à l’approbation du tribunal.

Le procès, axé sur la protection de la vie privée, accusait Google, propriété d’Alphabet, de suivre l’activité de navigation des utilisateurs sur Chrome, même lorsque celui-ci était réglé en « mode incognito », un paramètre de confidentialité qui supprime les données d’activité de l’appareil utilisé, mais permet aux sites Web qui ont été visités de suivre l’utilisation de l’appareil.

Elle a affirmé que cela permettait à Google de devenir une « mine d’informations inexploitables » en lui permettant de recueillir des données personnelles liées à des éléments telles que les cercles sociaux et les habitudes d’achat, ainsi que des « choses potentiellement embarrassantes ».

5 000 dollars de dommages-intérêts par utilisateur

Pour sa défense, Google a déclaré avoir été transparent sur la collecte de données en mode incognito, affirmant que cela permettait aux opérateurs de sites Web de « mieux évaluer la performance de leur contenu, de leurs produits, de leur marketing, et plus encore ».

Au cours de l’été, le juge a rejeté une demande de Google de rejeter l’action en justice, estimant qu’il n’était pas clair dans quelle mesure l’entreprise avait averti les utilisateurs que la collecte de données se poursuivait en mode « privé ».

La conclusion d’un accord permet à Google d’éviter ce qui aurait pu être un procès difficile et révélateur, mais l’épisode met une fois de plus en lumière la manière dont les grandes entreprises technologiques traitent les données des utilisateurs et la clarté avec laquelle elles communiquent sur les spécificités de ces pratiques.