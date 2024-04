Nothing Phone (3) : Nouvelle ère technologique avec Snapdragon 8s Gen 3 ?

En 2020, Carl Pei, co-fondateur de la célèbre marque chinoise de smartphones OnePlus, a fait un retour remarqué dans l’univers technologique en lançant sa nouvelle entreprise, Nothing. Depuis sa création, Nothing a su secouer le monde de la tech avec le lancement de trois smartphones : le Nothing Phone (1), suivi par le Nothing Phone (2) l’année dernière, et plus récemment, le Nothing Phone (2a), plus accessible financièrement. Actuellement, toutes les attentions se tournent vers le très attendu Nothing Phone (3).

Des sources proches de Nothing ont révélé à 91Mobiles que le futur Nothing Phone (3) pourrait être équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Des spéculations courent également sur son potentiel prix.

Le Snapdragon 8s Gen 3, fraîchement lancé sur le marché, est conçu pour offrir une performance de pointe, notamment pour les fonctionnalités d’IA sur l’appareil, la photographie et les jeux. Utilisant une technologie de 4 nm, il est composé d’un cœur Cortex-X4 principal à 3 GHz, de quatre cœurs de performance atteignant jusqu’à 2,8 GHz, et de trois cœurs d’efficacité montant à 2 GHz.

Qualcomm a annoncé que plusieurs fabricants de smartphones, tels que Honor et Xiaomi, se sont déjà engagés à utiliser le dernier processeur Snapdragon 8s Gen 3 dans certains de leurs appareils à venir. Si cette rumeur se confirme, Nothing s’ajoutera à la liste des fabricants optant pour ce chipset.

Le prix attendu, selon les sources, devrait se situer entre 40 000 et 45 000 ₹ en Inde (environ 480 à 540 dollars). Pour contexte, le modèle de base du Nothing Phone (2) est vendu environ 36 999 ₹ (679 euros) en Inde.

Nothing Phone (3), un prix plus élevé ?

Nous pourrions également voir une augmentation de prix analogue dans d’autres marchés. Si les rumeurs sont exactes, nous pourrions voir un prix dépassant les 700 euros.

Les informations sur le prochain smartphone de Nothing restent limitées. Cependant, connaissant la stratégie marketing de Nothing, il est probable que nous commencions à voir des teasers et des aperçus dans les mois précédant l’annonce officielle.

Concernant la sortie, si Nothing suit son calendrier habituel, le Nothing Phone (3) pourrait être lancé en juillet. Après tout, les deux premiers smartphones ont été dévoilés vers la mi-juillet.