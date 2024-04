Instagram teste un nouveau design de Stories inspiré de Facebook

La section Stories est une fonctionnalité importante dans toutes les applications de Meta, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. En termes de design, les vignettes et les icônes des Stories apparaissent différemment dans chaque application. Cependant, cela semble être en train de changer, car Instagram Stories bénéficie d’un rafraîchissement de son design pour ressembler davantage aux Facebook Stories.

Le nouveau changement de mise en page a été repéré dans la dernière version bêta d’Instagram 325.0.0.27.91 sur Android. Cela ressemble à un changement côté serveur.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, la section Stories sur Instagram affichait auparavant des icônes circulaires avec un contour jaune-rose et la photo de profil de l’utilisateur à l’intérieur. Ce design a été mis à jour pour utiliser des vignettes rectangulaires plus grandes qui donnent un aperçu du contenu de la story avec la photo de profil placée au centre.

Grâce à cette mise à jour, les Stories d’Instagram ressemblent étrangement aux Stories de Facebook, toutes deux présentant des vignettes rectangulaires avec des aperçus de Stories. Ce changement augmente également l’espace que les Stories occupent sur le flux d’accueil de l’application, réduisant potentiellement la quantité de contenu visible à la fois.

Étant donné qu’il s’agit d’une modification côté serveur, elle devrait arriver sur votre appareil d’ici peu. Assurez-vous simplement que vous exécutez la dernière version bêta de l’appli Instagram. On ne sait pas non plus quand les utilisateurs d’iOS pourront l’expérimenter sur leur côté de l’application.

Instagram, un changement décrié ?

Il semble que Meta ait l’intention de proposer des directives de conception cohérentes pour toutes ses applications. Ayant été habitué à l’ancien look, ce changement peut dérouter. Il est étrange et prend beaucoup de place par rapport à ce que je préfère. Cependant, le fait de pouvoir jeter un coup d’œil à la story de quelqu’un sans avoir à l’ouvrir pourrait être un grand avantage pour de nombreuses personnes.

Que pensez-vous de ce changement de design ?