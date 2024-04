OpenAI innove : ChatGPT cite désormais ses sources pour plus de transparence

Alors que les chatbots génératifs comme ChatGPT offrent une mine d’informations à la demande, un doute persistant subsiste : s’agit-il d’informations factuelles ou d’une fabrication de l’IA ? C’est là que Microsoft Copilot s’est illustré, en citant les liens sources depuis longtemps. Aujourd’hui, il semble qu’OpenAI comprenne enfin l’importance de la citation des sources.

L’entreprise a annoncé dans un article sur X vendredi dernier que ChatGPT inclura désormais des liens vers les sources utilisées dans ses réponses. Le message précise que « cela donne plus de contexte à ses réponses et permet aux utilisateurs de découvrir plus facilement le contenu des éditeurs et des créateurs ».

Dans la vidéo ci-jointe, les réponses incluent des liens pertinents pour la source à la fin de la phrase. Vous pouvez directement cliquer sur le lien pour visiter le site de la source et obtenir plus d’informations sur le sujet. Il vous sera ainsi plus facile de vérifier la légitimité de la réponse fournie et d’en apprendre davantage sur le sujet si nécessaire.

Cependant, il y a un gros problème. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les plans payants incluant ChatGPT Plus, Team, et Enterprise.

En effet, ces versions vous donnent accès à GPT-4 qui peut parcourir l’Internet à la recherche de réponses, contrairement à la version gratuite. C’est un gros inconvénient, car la plupart des gens ne sont pas prêts à payer un supplément pour quelque chose d’aussi basique que les citations.

ChatGPT, un ajout pour les utilisateurs Premium

Les liens vers les sources seront bénéfiques à la fois pour les utilisateurs comme nous et pour les éditeurs qui travaillent dur pour rédiger des articles informatifs. Curieusement, c’est une chose à laquelle même Google n’a pas beaucoup pensé. Leur chatbot Gemini ne mentionne pas non plus les sources, à l’exception de quelques rares cas ici et là.

Copilot, de Microsoft, se distingue par le fait qu’il propose gratuitement des liens vers des sources dans ses réponses. Parfois, il peut même vous donner un lien vidéo s’il couvre votre requête. Que pensez-vous de l’ajout par OpenAI de citations dans ChatGPT ?