Nouvelle ère pour Copilot : Microsoft adopte GPT-4 Turbo pour une intelligence amplifiée

Microsoft a annoncé que son assistant d’intelligence artificielle Copilot bénéficiait d’une augmentation considérable des performances pour les utilisateurs payants et gratuits. Ils intègrent Copilot avec GPT-4 Turbo d’OpenAI.

Les utilisateurs professionnels avec des cas d’utilisation de niche ne sont pas oubliés non plus, car ils ajoutent également une fonction de basculement pour que les gens puissent revenir au GPT-4 standard si nécessaire.

Selon Mikhail Parakhin, responsable de l’équipe Windows and Web Experiences chez Microsoft depuis le départ de Panos, tous les modes de Copilot auront accès au GPT-4 Turbo, mais chaque mode a été affiné pour déterminer dans quelle mesure utiliser le Turbo par rapport au GPT-4 normal.

After quite some work, GPT4-Turbo replaced GPT-4 in the Copilot free tier. Pro users can still choose the older model, if prefer (there is a toggle). —Mikhail Parakhin (@MParakhin) March 12, 2024

Cependant, il y a une petite entorse à la règle et GPT-4 Turbo n’est pas exactement actif par défaut à tout moment. Les modes Créatif et Précis sont presque entièrement intégrés au GPT-4 Turbo, tandis que le mode Équilibré n’utilise le GPT-4 Turbo que dans certains cas.

Parakhin a également déclaré que les utilisateurs de la version gratuite de Copilot seraient en mesure d’utiliser GPT-4 Turbo à tout moment, mais selon la page de tarification de Copilot, les utilisateurs gratuits sont toujours limités aux heures creuses. Il n’est pas certain que cette divergence d’informations soit simplement due au fait que la page de tarification n’a pas encore été mise à jour.

Quels sont les avantages de GPT-4 Turbo ?

Lancé plus tôt cette année dans le cadre d’une importante mise à jour d’OpenAI, GPT-4 Turbo est une version améliorée du modèle ChatGPT d’OpenAI et est plus puissant que les modèles précédents.

L’une des mises à jour les plus remarquables de ce nouveau mode est qu’il a désormais connaissance des événements jusqu’en avril 2023. Elon Musk a fait grand cas de la capacité de son IA Grok à s’intéresser aux événements en temps réel, et la rivalité entre Grok et OpenAI a atteint de nouveaux sommets après que Musk a annoncé son intention de mettre Grok en open source. Les connaissances plus récentes de GPT-4 Turbo aideront donc le modèle à rester pertinent dans un monde où la concurrence est féroce.

Le modèle Turbo dispose d’une fenêtre contextuelle beaucoup plus grande de 128 ko, ce qui signifie qu’il peut accepter une quantité beaucoup plus importante de prompts de la part des utilisateurs.