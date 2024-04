Un nouveau géant chez Samsung ? Découvrez le Galaxy Z Fold 6 Ultra

Selon Galaxy Club, Samsung va ajouter un nouveau modèle aux deux smartphones pliables qu’il a vendus ces dernières années. Cette année, Samsung pourrait commercialiser le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Le Galaxy Z Fold 6 portera le numéro de modèle SM-F956 tandis que le Galaxy Z Fold 6 Ultra portera le numéro de modèle SM-F958. Samsung utilise un « 8 » comme dernier chiffre pour le numéro de modèle de ses appareils Ultra. Par exemple, le Galaxy S24 Ultra porte le numéro de modèle SM-S928.

Une mauvaise nouvelle découverte par Galaxy Club est qu’à ce stade du développement, une seule variante du Galaxy Z Fold 6 Ultra est préparée par le géant sud-coréen et porte le numéro de modèle SM-F958N. Le « N » indique que le modèle en cours de création ne devrait être disponible qu’en Corée du Sud. À moins que d’autres numéros de modèle ne commencent à apparaître, le Galaxy Z 6 Fold Ultra pourrait être limité à une sortie dans le pays d’origine de Samsung.

Les premiers rapports indiquaient que Samsung était censé travailler sur une version FE moins chère du Galaxy Z Fold 6. Cela permettrait de répondre à la principale plainte des consommateurs à l’encontre de la gamme Galaxy Z Fold, à savoir son prix. Un autre smartphone Galaxy portant le nom de code interne Q6A était censé être un modèle Fold de milieu de gamme de la « série A ».

Galaxy Z Fold 6 Ultra, le modèle haut de gamme ?

Au lieu de cela, il est possible que le Galaxy Z Fold 6 soit une version moins chère du smartphone pliable de Samsung, et que le Galaxy Z Fold 6 Ultra soit vendu au prix de 1 700 euros que le fabricant a facturé pour ses récents modèles Galaxy Z Fold. Cela ressemble à ce que Google est censé faire avec la gamme Pixel 9 en faisant du Pixel 9 Pro une version plus petite et moins chère de son nouveau haut de gamme Pixel 9 Pro XL.

On peut imaginer qu’un Galaxy Z Fold 6 Ultra sera livré avec le S Pen dans la boîte et pourrait inclure un emplacement pour loger l’accessoire.