Les exigences du label amélioré pour les jeux de la PS5 Pro auraient été dévoilées

L’annonce de la PS5 Pro se rapproche lentement. En plus de toutes les fuites et rumeurs récentes, de nouvelles informations nous parviennent. Selon un rapport exclusif de Tom Henderson d’Insider Gaming, la « PS5 Pro Enhanced », alias le label « Trinity Enhanced », aura ses propres exigences en matière de développement, qui viennent d’être révélées.

Pour ceux qui l’ignorent, le label « Enhanced » est le mode graphique optimisé que la variante Pro offrira pour les jeux de l’édition standard. Selon les documents reçus par Insider Gaming, voici les caractéristiques de la PS5 Pro Enhanced dans les jeux :

PSSR pour augmenter la résolution à 4K

60 fps constant

Ajout ou augmentation des effets de ray tracing

PlayStation a également ajouté d’autres exigences, et si elles sont remplies, les jeux recevront le label PS5 Pro Enhanced. L’une des premières exigences est l’augmentation de la résolution cible pour les titres qui fonctionnent avec une résolution fixe sur la console standard et l’augmentation de la résolution maximale pour les titres qui fonctionnent avec une résolution variable sur la console standard.

PlayStation souhaite également que les titres de la PS5 Pro atteignent une fréquence d’images cible plus élevée que l’édition standard, qui avait des images fixes. Avec les effets de ray tracing de la nouvelle console, le PSSR peut jouer un rôle important dans le maintien d’une résolution élevée grâce à l’upscaling. Il peut également maintenir un taux de rafraîchissement plus élevé grâce à la fonction d’apprentissage automatique.

En outre, le rapport d’Insider Gaming mentionne que cela est possible grâce à une mémoire vive plus rapide (28 % plus rapide) et à un GPU plus rapide, 67 % plus grand que la console standard (45 % plus rapide).

Une console PS5 Pro plus rapide que l’édition standard

Selon les informations révélées à Insider, ces caractéristiques combinées rendent la PS5 Pro 45 % plus rapide que l’édition standard. Cela signifie que la vitesse de rendu peut atteindre une vitesse plus élevée sur la variante Pro également. Lorsque la PS4 Pro a été lancée, elle a reçu l’étiquette « Enhanced » pour les jeux PS4. Les jeux se sont vus promettre des images et une résolution plus élevées grâce aux mises à jour et à l’utilisation du nouveau matériel.

Auparavant, l’analyse des spécifications de Digital Foundry indiquait que la PS5 Pro ne bénéficierait que d’une mise à niveau du GPU. Elle devra donc inévitablement s’attaquer aux problèmes d’images et de résolution. Il est également à noter que la variante Pro disposera du même processeur, ce qui pourrait permettre de faire tourner des jeux tels que GTA 6, qui arrivera plus tard en 2025.

Nous verrons comment le label « Enhanced » fonctionnera à la sortie de la console.