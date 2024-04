Apple contre la fuite d’informations : un ex-ingénieur au cœur du scandale

Apple a récemment entamé des poursuites judiciaires contre Andrew Aude, un ancien ingénieur iOS de l’entreprise, accusé d’avoir divulgué des informations confidentielles à des journalistes et à des employés d’autres entreprises.

Selon une plainte déposée il y a dix jours devant le tribunal de l’État de Californie, Aude aurait révélé des détails inconnus sur plusieurs projets d’Apple, y compris l’application Journal, le développement du système d’exploitation du casque Vision Pro, visionOS, ainsi que des stratégies de conformité réglementaire, le nombre d’employés et les caractéristiques matérielles d’autres produits.

La plainte mentionne que, de juin à septembre 2023, Aude a communiqué plus de 1 400 fois avec un journaliste du Wall Street Journal via une application de messagerie chiffrée, en plus de lui avoir lu au téléphone une liste de fonctionnalités finales pour un produit Apple non annoncé. De même, il aurait envoyé plus de 10 000 messages textes à un autre journaliste de The Information, et aurait même voyagé à travers le continent pour le rencontrer.

Apple accuse également Aude d’avoir divulgué une liste de fonctionnalités définitives pour l’application Journal lors d’un appel téléphonique en avril 2023, ce qui coïncide avec la publication d’un article sur ces fonctionnalités dans le Wall Street Journal le même mois.

Apple s’insurge contre les fuites

Embauché chez Apple en 2016 en tant qu’ingénieur iOS, avec une spécialisation dans l’optimisation de la performance des batteries, Aude avait accès à des informations sur des dizaines de produits sensibles d’Apple. Les fuites n’ont été découvertes qu’à la fin de l’année 2023, lorsque Apple a confronté Aude, qui a d’abord nié son implication avant d’admettre lors d’une seconde rencontre avoir partagé des informations avec au moins deux journalistes. Il a été licencié trois jours après cette admission.

Apple recherche un procès devant jury, des dommages-intérêts, la restitution de bonus et d’options sur actions, ainsi qu’une ordonnance interdisant à Aude de divulguer des informations confidentielles sans le consentement écrit de l’entreprise.