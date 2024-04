Simplifiez votre vie numérique avec la nouvelle mise à jour de Google Password Manager

Google nous facilite un peu la vie dans le domaine de la gestion des mots de passe avec son Google Password Manager. Si vous êtes comme moi, jongler avec des dizaines d’identifiants devient compliqué, et si vous avez choisi d’utiliser le gestionnaire de mots de passe de Google (celui que vous trouvez dans Chrome) plutôt qu’un gestionnaire tiers, vous constaterez qu’il n’est pas aussi riche en fonctionnalités qu’on pourrait l’espérer.

Je préfère utiliser le gestionnaire de mots de passe de Google pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est gratuit, ce qui est toujours un avantage. Ensuite, je trouve qu’il fonctionne bien lorsque vous restez dans l’écosystème de Google. Par exemple, le remplissage automatique des mots de passe sur mon navigateur Chrome de bureau et les applications sur mon appareil Google Pixel est assez transparent. Cependant, les choses peuvent devenir un peu plus délicates si vous voulez aller un peu plus en profondeur et importer des mots de passe à partir d’un fichier CSV. Bien que cela fonctionne très bien sur le bureau, cela n’a pas vraiment été une option sur mobile… jusqu’à présent.

Google Password Manager sur les appareils Android fait partie de Google Play Services. Comme l’a repéré AssembleDebug en février dernier, un changement était déjà en train de se dessiner avec l’ajout d’une option à moitié fonctionnelle permettant d’importer un fichier CSV depuis le stockage de votre téléphone.

Aujourd’hui, avec Play Services v24.12, qui est toujours en version bêta, cette option est désormais disponible sans qu’il soit nécessaire d’activer des flags expérimentaux. Nous avons toujours eu la possibilité d’exporter nos informations d’identification sous forme de fichier CSV, mais il n’était pas possible de le faire dans l’autre sens, à moins d’utiliser le navigateur de bureau Chrome.

Google Password Manager, une bonne chose

Le processus semble très simple, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus. Ce qui reste un peu mystérieux, c’est ce qui est importé exactement, bien qu’il semble que les doublons soient ignorés. Étant donné qu’il s’agit encore d’une version bêta, il est bien sûr possible que cette fonctionnalité soit encore améliorée et rationalisée à l’approche d’une version généralisée, qui ne devrait pas tarder à arriver.

Bien que ce ne soit pas exactement une fonctionnalité que je pense utiliser souvent, il est bon de voir Google renforcer les fonctionnalités de son gestionnaire de mots de passe natif. Il a toujours été considéré comme un élément secondaire, jusqu’à ce que Google commence à travailler sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités et reconnaisse qu’il n’est pas la seule option en ville.