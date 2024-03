WhatsApp révolutionne l’expérience d’appel avec une mise à jour intuitive

WhatsApp est bien connu pour couvrir tous les aspects essentiels d’une application de messagerie — des chats de groupe, des diffusions, des communautés, aux appels vocaux et vidéo. Cependant, malgré sa popularité et sa polyvalence, l’interface utilisateur de WhatsApp peut parfois sembler encombrée et dépassée. Heureusement, il semble que Meta soit à l’écoute et prenne des mesures pour améliorer la situation.

Des changements dans l’interface utilisateur ont été observés dans la version bêta de WhatsApp depuis quelque temps. Cependant, ces modifications étaient limitées à certaines parties de l’interface, telles que les aperçus, les barres et d’autres petits éléments. Cependant, l’écran d’appel est resté inchangé tout au long de ces modifications. Jusqu’à maintenant.

Selon AssembleDebug de WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (version 2.24.7.19) présente un écran d’appel repensé, promettant une expérience plus fluide et intuitive. Le changement le plus notable est subtil, mais il pourrait résoudre un problème majeur. Le bouton de retour en haut à gauche ? Il a disparu. À sa place, WhatsApp introduit un véritable bouton de réduction. Même fonction, mais bien plus intuitive.

Ceci est important, car l’ancien bouton de retour a créé beaucoup de confusion. En raison de son ambiguïté, de nombreux utilisateurs pensaient qu’en cliquant sur ce bouton, ils mettaient fin à l’appel. Évidemment, ce n’était pas le cas, mais avec cette nouvelle option de minimisation, vous avez une indication plus claire qu’en la tapant, vous réduisez simplement l’écran d’appel, sans raccrocher.

Une expérience d’appel aussi agréable que possible

De plus, les boutons sont conçus de manière très distincte pour les séparer visuellement du reste de l’écran. À en juger par la capture d’écran, je ne pense pas que les nouveaux boutons laissent place à des interprétations erronées. Il s’agit d’un changement de conception petit mais réfléchi qui peut faire toute la différence.

WhatsApp semble clairement déterminé à rendre l’expérience d’appel aussi agréable que possible. Ce n’est peut-être pas la mise à jour la plus révolutionnaire, mais elle montre qu’ils écoutent réellement comment les gens utilisent l’application et apportent des ajustements en conséquence. Parfois, les meilleures fonctionnalités sont celles qui se font discrètes.