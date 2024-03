Galaxy Book 5 Pro et Intel Lunar Lake : La nouvelle ère des laptops Samsung

Peu de temps après l’entrée remarquée du Samsung Galaxy Book 4 Pro sur le marché des ordinateurs portables, Samsung semble déjà préparer le terrain pour son successeur, le Galaxy Book 5 Pro. Selon de récentes fuites, ce nouvel appareil embarquera un processeur de la prochaine génération d’Intel, le Lunar Lake, promettant des performances et une efficacité énergétique inédites.

La référence Samsung NT940XGK-DSD a été repérée dans la base de données de benchmarks de SiSoftware, grâce à @momomo_us sur X (anciennement Twitter).

Cette découverte intervient alors que le Galaxy Book 4 Pro a lui-même marqué un tournant en adoptant le nouveau chipset Meteor Lake d’Intel à son lancement début 2024. Le passage au processeur Lunar Lake pour le Galaxy Book 5 Pro souligne l’engagement de Samsung dans l’innovation et l’optimisation de l’expérience utilisateur.

Le processeur Lunar Lake en question serait doté de 8 cœurs, répartis entre 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, et afficherait des vitesses d’horloge pouvant atteindre 2,8 GHz. Bien que ces chiffres soient issus de tests préliminaires et susceptibles d’évoluer, ils donnent un aperçu de la capacité du processeur à fournir une performance solide tout en restant économe en énergie. De plus, il intégrerait des graphiques intégrés Xe2, marquant l’avènement de la prochaine génération de graphiques Battlemage d’Intel.

Cette évolution vers les processeurs Lunar Lake, conçus pour privilégier l’efficacité énergétique, promet de renforcer considérablement l’autonomie de la batterie du Galaxy Book Pro, tout en offrant une performance graphique de pointe grâce à la technologie Xe2. L’objectif étant de fournir une expérience utilisateur optimale, notamment pour ceux qui recherchent un ordinateur portable fin et léger sans compromis sur la puissance.

Le lancement du processeur Lunar Lake prévu fin 2024

L’apparition précoce de cette fuite suggère que le lancement du processeur Lunar Lake par Intel est prévu pour la fin 2024, une disponibilité plus large des produits l’incorporant attendue pour 2025. Samsung pourrait, selon les tendances et les fuites, dévoiler le Galaxy Book 5 Pro dès la fin de cette année, bien qu’une présentation annuelle reste dans les habitudes de la marque.

L’intégration de ces nouveaux processeurs dans le Galaxy Book 5 Pro pourrait non seulement consolider la position de Samsung dans le haut de gamme des ordinateurs portables, analogue à celle des MacBook, mais aussi renforcer sa présence dans notre sélection des meilleurs laptops disponibles sur le marché, grâce à une combinaison inédite de performance, d’efficacité et d’innovation.