Le Xbox Cloud Gaming prend enfin en charge les souris et les claviers

Nous oublions souvent que la Xbox est un produit Microsoft et qu’elle ne prend même pas en charge les équipements PC essentiels. Près de deux ans après l’annonce par Microsoft de la prise en charge du clavier et de la souris dans Xbox Cloud Gaming, le jour béni est enfin arrivé. Le géant de la technologie commence à proposer en avant-première la prise en charge de la souris et du clavier dans Xbox Cloud Gaming pour certains titres.

Annoncé dans les notes de version du programme Xbox Insider, Xbox Cloud Gaming prendra en charge la souris et le clavier sur toutes les méthodes courantes, y compris Microsoft Edge, Google Chrome et la Xbox sur les PC Windows.

Les utilisateurs éligibles peuvent accéder à cette fonctionnalité en se rendant sur la page Xbox Cloud Gaming et en activant les fonctionnalités de prévisualisation dans leurs paramètres.

Xbox Cloud Gaming: Jeux pris en charge par M&K

Comme indiqué précédemment, Xbox Cloud Gaming ne prendra en charge que quelques jeux pour l’instant. Cela inclut des titres populaires comme Fortnite, Sea of Thieves et même Halo Infinite. Cependant, les joueurs doivent être en plein écran pour utiliser leur souris et leur clavier. De plus, alors que des jeux comme Fortnite ne prennent en charge que la souris et le clavier sur le navigateur, des titres comme Atomic Heart présentent des problèmes connus.

Néanmoins, voici tous les jeux qui prennent en charge la souris et le clavier sur Xbox Cloud Gaming :

ARK Survival Evolved

Atomic Heart

Fortnite

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Notez que vous pouvez appuyer sur F9 à tout moment pour quitter la souris et le clavier et revenir à la manette. Par défaut, certains jeux afficheront les éléments de l’interface utilisateur de la manette, il faudra donc quelques saisies M&K pour l’enregistrer en tant que nouveau périphérique.

Que pensez-vous de la prise en charge prochaine de la souris et du clavier dans le Xbox Cloud Gaming ?