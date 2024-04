Vers une assistance révolutionnée : Le chatbot IA de Xbox en développement

Microsoft semble redoubler d’efforts pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans ses produits, et Xbox n’est pas en reste. Un récent rapport révèle que Microsoft travaille sur un chatbot IA destiné à répondre aux questions de support des joueurs sur Xbox.

Selon The Verge, Microsoft a confirmé qu’elle testait actuellement ce chatbot IA pour la plateforme Xbox, conçu pour automatiser les tâches de support pour les utilisateurs.

Ce chatbot serait connecté au réseau et aux documents de support de l’écosystème Xbox, lui permettant de répondre aux questions de support des utilisateurs. Microsoft aurait récemment élargi son groupe de testeurs, ce qui pourrait indiquer que cet « Agent de Support Virtuel Xbox » pourrait éventuellement prendre en charge les requêtes de support pour tous les clients Xbox.

Outre la gestion des questions de support, le chatbot pourrait également s’occuper d’autres tâches, comme le traitement des remboursements de jeux depuis le site de support de Microsoft.

Haiyan Zhang, directeur général de l’IA pour le jeu chez Xbox, a partagé avec The Verge que :

Nous testons un Agent Virtuel de Support Xbox, un prototype interne d’un personnage animé qui peut rechercher des sujets de support Xbox par la voix ou le texte. Le prototype facilite et accélère l’obtention d’aide sur les sujets de support en utilisant le langage naturel, en prenant les informations des pages de Support Xbox existantes.

Xbox intègre l’IA pour un support optimisé

Actuellement, Microsoft testerait ce prototype interne principalement avec des questions de support pour Minecraft Realms, sans préciser quand ce chatbot pourrait être disponible au public.

Ce chatbot n’est qu’une des nombreuses manières par lesquelles Microsoft envisage d’intégrer l’IA dans sa plateforme Xbox. La compagnie envisage également de développer des Copilot IA pour des tâches de sécurité et de modération, qui géreraient la modération de contenu et aideraient dans les processus d’application et d’appel des règles.

En dehors de ces projets, la plupart des exploitations de l’IA par Microsoft pour Xbox se sont concentrées sur le côté développement. Fin de l’année dernière, on a appris que Microsoft avait entamé un partenariat avec le créateur de PNJ IA, Inworld AI, et il est également supposé que la compagnie travaille sur sa propre version de l’amélioration d’image IA pour concurrencer la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de Sony.