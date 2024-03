DJI réinvente l’opération des drones avec Dock 2: La plateforme de lancement autonome

Si vous souhaitez placer votre drone sur votre toit ou dans des endroits autour de votre entreprise où il peut décoller et atterrir de manière autonome pour être rechargé. Le DJI Dock 2 est un nouveau système d’amarrage de drone qui permet aux utilisateurs d’effectuer des opérations aériennes à distance et de manière autonome. La dernière génération de plateforme d’atterrissage et de charge de drones étanche de DJI est désormais 70 % plus petite en taille et en poids par rapport à son prédécesseur.

Conçue pour un déploiement rapide, il ne faut que 45 secondes pour la préparer au décollage. L’aire d’atterrissage pour drone présente une construction robuste, avec un indice de protection IP55, garantissant des performances fiables dans des conditions météorologiques difficiles, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels dans des domaines tels que les interventions d’urgence, la construction, l’arpentage et l’inspection des biens. Regardez les vidéos ci-dessous pour en savoir plus sur la dernière plateforme de charge et la dernière plateforme d’atterrissage pour drone créées par l’équipe de développement de DJI.

L’un des principaux atouts de la DJI Dock 2 est sa compatibilité avec les drones Matrice 3D et Matrice 3TD. Ces drones avancés sont équipés de caméras très performantes et d’une gamme de fonctionnalités qui répondent aux divers besoins des opérations professionnelles. Le Matrice 3D, par exemple, est équipé de deux caméras pour des mesures précises, tandis que le Matrice 3TD offre des capacités d’imagerie multi-spectrale, y compris l’imagerie thermique, pour une capture de données complète.

Plaque d’atterrissage et de chargement pour drone DJI Dock 2

La taille et le poids réduits du DJI Dock 2 le rendent incroyablement portable, ce qui permet de le transporter facilement et de l’installer rapidement dans différents endroits. Cette portabilité améliorée est complétée par une conception résistante aux intempéries, avec une classification IP55 qui garantit des performances fiables même dans des conditions défavorables. Les drones eux-mêmes sont également conçus pour résister aux éléments, avec un indice IP54 qui les protège contre la poussière et les infiltrations d’eau.

Les drones de la série Matrice 3D offrent des capacités de vol étendues, avec jusqu’à 50 minutes d’autonomie et une portée impressionnante de 10 kilomètres. Cela permet une couverture étendue de la zone et réduit le besoin de recharge fréquente, ce qui les rend idéaux pour les tâches qui nécessitent des levés aériens étendus ou la surveillance de l’infrastructure. La sécurité est une priorité absolue, et le DJI Dock 2 y répond avec des fonctionnalités telles que la détection d’obstacles dans 6 directions et la planification intelligente des itinéraires, qui préviennent les collisions et garantissent une navigation sûre, même dans des environnements complexes. Les drones sont également dotés de deux antennes RTK pour des points de retour à la maison précis, ce qui améliore encore la sécurité opérationnelle.

Le DJI Dock 2 s’intègre de manière transparente à FlightHub 2, une puissante plateforme qui permet de gérer et de superviser à distance les opérations des drones. Cette intégration fournit des informations en temps réel sur la localisation et le statut des drones, ce qui permet de coordonner efficacement des missions complexes et d’assurer une sécurité et une efficacité optimales. La plateforme prend également en charge la cartographie dans le nuage et les capacités de modélisation en 3D, élargissant ainsi l’utilité des drones pour diverses applications.

Personnalisation

L’adaptabilité du DJI Dock 2 est encore renforcée par sa prise en charge des intégrations tierces et des options de personnalisation. La plateforme dispose d’une API Cloud et de FlightHub Sync, qui permettent une intégration transparente avec des plateformes tierces, ce qui permet aux utilisateurs d’adapter le système à leurs besoins opérationnels spécifiques. De plus, le E-Port des drones permet de connecter une gamme de charges utiles tierces, ce qui accroît la polyvalence de la plateforme pour diverses applications, telles que la surveillance de l’environnement ou les inspections spécialisées.

L’investissement dans le DJI Dock 2 offre une valeur significative à long terme pour les professionnels qui dépendent de la technologie des drones. La durée de vie prolongée de la batterie des drones, avec jusqu’à 400 cycles, réduit le besoin de remplacements fréquents, diminuant ainsi les coûts opérationnels globaux. La durabilité et la résistance aux intempéries de la plateforme contribuent également à sa fiabilité à long terme, garantissant des performances constantes et minimisant les besoins de maintenance.

Le DJI Dock 2 représente un saut transformateur dans la technologie des drones, offrant une solution complète aux professionnels à la recherche de fonctionnalités avancées, d’une intégration transparente et de performances fiables dans leurs opérations aériennes. La combinaison d’une portabilité améliorée, d’une résistance robuste aux intempéries et d’une compatibilité avec des drones de haute performance en fait un outil indispensable pour relever les défis des déploiements de drones distants et autonomes.

Avec le DJI Dock 2, les professionnels peuvent exploiter de nouvelles possibilités en matière de capture de données, d’analyse et d’efficacité des missions, révolutionnant ainsi leur approche des opérations aériennes sans pilote.