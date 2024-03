Galaxy S24 : Samsung améliore la caméra et la sécurité avec une nouvelle mise à jour

Samsung vient de lancer une mise à jour significative pour sa dernière série phare, le Galaxy S24, en Corée du Sud. Cette mise à jour survient juste avant la fin du mois, intégrant le dernier correctif de sécurité Android d’avril. Ainsi, la série Galaxy S24 devient la première gamme de Samsung à recevoir le patch de sécurité du mois suivant, soulignant l’engagement de Samsung envers la sécurité de ses appareils.

En effet, cette initiative, rare pour l’industrie mobile, positionne Samsung comme un précurseur en matière de mises à jour de sécurité et d’améliorations fonctionnelles.

La mise à jour, identifiée par la version de firmware S928NKSU1AXCA, a une taille de 797,83 Mo et est basée sur One UI 6.1, la surcouche personnalisée de Samsung. Elle se distingue non seulement par l’inclusion du patch de sécurité, mais également par des améliorations significatives au niveau de l’appareil photo des modèles S24, S24 Plus et S24 Ultra.

Améliorations notables de la caméra

Samsung a porté une attention particulière aux performances de la caméra avec cette mise à jour, répondant aux attentes des utilisateurs et des experts de la photographie mobile :

Amélioration des images en faible luminosité : Les utilisateurs peuvent désormais capturer des photos plus claires et détaillées dans des conditions de faible luminosité, un défi constant pour la photographie mobile.

Couleurs améliorées dans l’application ExpertRAW : Pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs photos, cette mise à jour enrichit les couleurs et les détails, permettant une post-production plus précise.

Clarté textuelle optimisée : Zoomer sur des textes lors de la prise de photos est désormais plus efficace, avec une amélioration notable de la netteté et de la lisibilité.

Support de la résolution 480 x 480 en Instant Slow Mo : Cette fonctionnalité élargit les possibilités créatives en ralenti, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité dans leurs enregistrements vidéo.

Bien que cette mise à jour apporte des ajustements importants, surtout dans le domaine de la photographie, Samsung laisse entendre que des améliorations supplémentaires de la caméra sont prévues pour les prochaines mises à jour. Cela montre l’écoute active de Samsung envers sa communauté d’utilisateurs et sa volonté de répondre à leurs attentes.

Déploiement international attendu

Tandis que la mise à jour est actuellement déployée en Corée du Sud, les autres marchés où la série Galaxy S24 est disponible devraient recevoir cette mise à jour imminente. Cela reflète la stratégie de Samsung de fournir rapidement des améliorations logicielles et des correctifs de sécurité à sa base d’utilisateurs globale, renforçant ainsi la confiance dans ses produits phares.

Cette mise à jour souligne l’importance de combiner sécurité et performance, en particulier dans les domaines critiques tels que la photographie mobile, essentielle pour les utilisateurs modernes. Avec ces améliorations, Samsung continue de prouver son leadership dans l’innovation mobile et la satisfaction client.