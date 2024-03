Samsung repousse les limites avec les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6

Les futurs fleurons pliables de Samsung pour 2024, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, alimentent les conversations avec leur lancement prévu aux alentours de juillet. Les rumeurs et fuites récentes dévoilent des améliorations notables qui pourraient accompagner ces nouveaux modèles.

D’après les indiscrétions de @kro_roe relayées par SamMobile, le Galaxy Z Fold 6 promet d’innover avec une technologie d’écran anti-reflet améliorée sur son affichage externe. Cette avancée, potentiellement héritée du Galaxy S24 Ultra avec sa protection Gorilla Glass Armor, marque une évolution significative dans la quête d’une expérience utilisateur sans pareille.

Fold 6 Spec Sheet

Snapdragon top-of-the-line RAM 12 GB, 16 GB

256,512,1 TB storage

Anti-reflective and UWB large heating system

Faster touch

Built-in S-fan (possibly cancelable) — kro (@kro_roe) March 23, 2024

Le Galaxy Z Fold 6 pourrait également voir sa capacité de RAM augmenter, passant de 12 Go pour le modèle précédent à un maximum de 16 Go, offrant ainsi une fluidité et une capacité de multitâche renforcées. Les options de stockage demeurent variées avec 256 Go, 512 Go et 1 To, similaires à l’édition 2023.

Quant à l’intégration d’un emplacement pour le S Pen, la décision semble encore en suspens. Bien que le Galaxy Z Fold 5 n’en proposait pas, les rumeurs suggèrent une possible inclusion cette année, ajoutant une nouvelle dimension à l’utilisation du smartphone pliable.

Concernant le smartphone pliable à clapet, ce modèle n’est pas en reste avec des spécifications prometteuses. Le Galaxy Z Flip 6 devrait bénéficier d’une augmentation de RAM pouvant atteindre 12 Go selon les régions, contre 8 Go pour son prédécesseur, garantissant ainsi des performances accrues.

Une puce Exynos

Les options de stockage restent inchangées avec 256 Go et 512 Go. Cependant, une amélioration notable de l’autonomie de la batterie est attendue, répondant ainsi à l’une des préoccupations majeures des utilisateurs du modèle précédent.

Innovation notable, certaines variantes de ce modèle pliable intégreraient pour la première fois un processeur Exynos. De plus, l’écran de couverture bénéficierait d’une mise à niveau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alignant ainsi les spécifications de l’affichage externe sur celles de l’écran interne.

Alors que les rumeurs et les fuites continuent de circuler, l’anticipation autour de ces deux appareils ne cesse de croître. Le lancement prévu lors d’un événement Unpacked en juillet, potentiellement aux côtés d’autres gadgets Samsung comme la Galaxy Ring, promet de marquer un tournant pour la marque dans le domaine des smartphones pliables.