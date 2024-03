Windows 11 24H2 : Une nouvelle ère de performance et sécurité

La prochaine mise à jour majeure de Windows 11 se rapproche de sa phase finale de développement. Selon les rumeurs, elle devrait atteindre très prochainement son étape finale avant la production, même si son déploiement pour tous les utilisateurs est encore à quelques pas de là.

Zac Bowden, un informateur reconnu sur les produits Microsoft, a partagé sur X (anciennement Twitter) que la mise à jour Windows 11 24H2 est sur la bonne voie pour atteindre la phase RTM (Release To Manufacturing) en avril. Cela signifie que la mise à jour 24H2 est prête à être envoyée aux fabricants de PC afin qu’ils puissent commencer à l’installer sur leurs appareils. En d’autres termes, Windows 11 24H2 est presque terminé, à l’exception des tests finaux et des modifications qui pourraient s’avérer nécessaires si les fabricants rencontrent des obstacles de dernière minute.

For those asking, Windows 11 Version 24H2 (ge_release) is scheduled to RTM in April

Will ship first on Arm hardware starting in June

Will hit GA for everyone in September/October

— Zac Bowden (@zacbowden) February 8, 2024