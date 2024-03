iPad Pro et Air 2024 : Une révolution OLED en attente

Il semble que la date de sortie des nouvelles lignes iPad Pro (2024) et iPad Air (2024) soit entourée de controverses, avec certains annonçant une révélation et un lancement pour le 26 mars, tandis que d’autres, y compris le spécialiste d’Apple chez Bloomberg, Mark Gurman, prévoient une sortie plus tardive en avril.

Tous s’accordent néanmoins sur le fait que Apple n’organisera pas d’événement pour ces nouvelles tablettes et optera plutôt pour une annonce depuis un communiqué de presse sur son site Apple Newsroom.

Cependant, un terrain d’entente pourrait être trouvé. Les consultants de Display Supply Chain Consultants (DSCC) ont émis l’hypothèse que les tablettes pourraient être dévoilées fin mars ou début avril, mais en raison de problèmes d’approvisionnement en écrans auprès de ses fournisseurs, les livraisons aux clients ne se feraient pas avant fin avril.

La situation actuelle montre que Samsung Display et LG Display devaient initialement partager la production des panneaux OLED de 11,1 pouces pour l’iPad Pro, LG Display fournissant également les panneaux OLED de 12,9 pouces pour le modèle haut de gamme d’Apple. Cependant, en raison des coûts élevés, Samsung Display serait le seul fournisseur des écrans OLED de 11,1 pouces. L’introduction de la technologie d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour un taux de rafraîchissement dynamique sur ces panneaux a fait grimper les prix. D’autres choix de conception ont également réduit le rendement, augmentant ainsi le coût de production. La dernière enquête de DSCC indique que LG Display fournit maintenant à Apple les panneaux OLED de 11,1 pouces, tandis que Samsung ne peut pas fournir la quantité nécessaire de panneaux de 12,9 pouces.

La production des écrans de 12,9 pouces en avril devrait être de 22 % supérieure à celle de mars, et celle des écrans de 11,1 pouces aurait dû être le double de ce qui est prévu.

Ainsi, Samsung Display et LG Display devront augmenter considérablement leur production de panneaux de 11,1 pouces pour que Apple puisse répondre à la demande pour le modèle plus petit de l’iPad Pro (2024), qui sera le premier iPad de l’histoire équipé d’écrans OLED.

2 modèles d’iPad Air

Les prix élevés des écrans OLED ont contraint Apple à ajouter un second modèle d’iPad Air de 12,9 pouces, pour ceux qui désirent une grande tablette sans pour autant payer le prix élevé du modèle iPad Pro OLED de 12,9 pouces. DSCC, connu pour sa fiabilité en matière de rumeurs liées aux écrans, indique que les écrans LCD pour l’iPad Air de 12,9 pouces ont commencé à être expédiés en décembre.

Étant donné la réputation de DSCC, il semble très probable que la série iPad Air (2024) inclura une version avec un écran LCD de 10,9 pouces et un nouveau modèle plus grand équipé d’un écran LCD de 12,9 pouces, malgré les affirmations d’une source la semaine dernière selon lesquelles une telle variante n’existerait pas.