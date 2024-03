Surface Pro 10 & Surface Laptop 6 : Microsoft renouvelle sa gamme pour les entreprises

Lors de l’événement « New Era of Work », Microsoft a, comme prévu, dévoilé deux nouveaux appareils Surface, la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6, destinés aux entreprises. Ces appareils, qui sont exclusifs aux entreprises, mettent l’accent sur les performances brutes et l’intelligence artificielle.

Les deux appareils présentent un design familier, ce qui est un peu surprenant, car les rumeurs laissaient entendre que le Laptop 6 et la Pro 10 recevraient tous deux une refonte substantielle. Microsoft pourrait réserver sa refonte aux versions non Pro du Laptop 6 et du Pro 10, dont le lancement est prévu pour le milieu ou la fin de l’année 2024.

Ces appareils sont équipés de processeurs Intel Core Ultra 5 et 7 (séries U et H) qui offrent une meilleure autonomie et de meilleures performances. En outre, l’écran et la webcam ont été améliorés sur les nouveaux appareils Surface.

La Surface Pro 10 for Business est équipée des processeurs Intel Core Ultra 5 135U et Intel Core Ultra 7 165U et d’un NPU intégré sur les deux processeurs. Vous pouvez configurer la mémoire vive avec 8 Go à 64 Go de mémoire LPDDR5X. En outre, le stockage de la Surface Pro 10 peut être configuré de 256 Go à 1 To de SSD Gen4.

La Surface Pro 10 for Business est équipée d’un écran tactile (IPS) de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est 33 % plus lumineux et le panneau est antireflet. Sur le plan de la connectivité, vous disposez de la 5G, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et du NFC. Le prix de départ est de 1 199 dollars et la Surface Pro 10 sera expédiée à partir d’avril.

Deux versions pour le Surface Laptop 6 for Business

En ce qui concerne le Surface Laptop 6 for Business, deux tailles d’écran sont disponibles : 13,5 pouces et 15 pouces. L’ordinateur portable est équipé de processeurs Intel Core Ultra 5 135H et Intel Core Ultra 7 165H avec un NPU dédié. Vous pouvez personnaliser la mémoire LPDDR5X jusqu’à 64 Go et le SSD Gen4 jusqu’à 1 To.

Quant à l’écran, il s’agit d’un écran tactile IPS avec revêtement antireflet. Pour ce qui est de la connectivité, il y a le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Le Surface Laptop 6 ne prend pas en charge la 5G ni le NFC. L’ordinateur portable est proposé à partir de 1 199 dollars et sera expédié en avril.

Alors que tout ceci concerne l’offre professionnelle de Microsoft, un événement passionnant attend les consommateurs en mai. Microsoft a annoncé un événement grand public en mai au cours duquel elle dévoilera la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6 pour les consommateurs, et ces appareils seront équipés du chipset Snapdragon X Elite. Êtes-vous impatient d’assister à cet événement ?