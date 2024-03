Copilot de Microsoft s’invite sur davantage d’appareils Windows 11 et 10

Microsoft a franchi une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au quotidien en annonçant l’élargissement de l’accès à Copilot pour les utilisateurs de Windows 11, et bientôt pour ceux de Windows 10. Cette initiative, révélée par Neowin via le centre de messages de Windows, vise à rendre Copilot accessible à un public plus large. Ainsi, ceux qui n’ont pas encore découvert cet assistant IA pourraient le faire dans un avenir proche.

Dès cette semaine, Microsoft introduit la possibilité d’expérimenter Copilot avec jusqu’à 10 interactions avant qu’il ne soit nécessaire de se connecter avec un compte Microsoft. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la chance de tester l’assistant sans avoir de compte actif sur leur système d’exploitation.

Le déploiement actuel concerne les versions 23H2 et 22H2 de Windows 11 pour les consommateurs, tandis que pour les entreprises, l’adoption dépendra des politiques administratives en place. Les dispositifs Windows 10 éligibles, spécifiquement ceux sous les versions Home ou Pro (22H2), commenceront à recevoir Copilot lors de cette phase d’expansion vers la fin du mois de mars.

Microsoft précise que la majorité des appareils Windows 11 et 10 visés par ce déploiement devraient être équipés de Copilot d’ici la fin mai.

En parallèle, la firme de Redmond continue d’enrichir les fonctionnalités de Copilot, notamment en améliorant sa capacité à modifier les paramètres Windows. Cependant, les progrès dans ce domaine sont pour le moment modestes.

L’IA à la portée de tous

Il est prévu que la plupart des utilisateurs disposent de Copilot d’ici fin mai. Le déploiement a déjà commencé sur certains PC Windows 10, signalant une accélération imminente de cette initiative.

Pour savoir si Copilot est installé sur votre appareil, il suffit de repérer l’icône colorée qui s’affichera dans la barre des tâches, à l’extrémité droite, dans la zone de notification. Cette icône, marquée d’un “Pre”, indique que l’assistant se trouve encore en phase de prévisualisation, laissant la porte ouverte à d’éventuels comportements imprévisibles.

Bien qu’il soit possible de masquer l’icône de Copilot, retirer complètement l’assistant de Windows n’est pas encore une option. Cependant, il demeurera discret en arrière-plan, même sans utilisation active. Il existe néanmoins des méthodes pour désinstaller Copilot via des applications tierces, bien que cette pratique soit généralement déconseillée.

Cet élargissement de l’accès à Copilot illustre l’engagement de Microsoft à intégrer davantage l’IA dans les expériences utilisateur, marquant une étape importante dans l’évolution des systèmes d’exploitation vers des environnements toujours plus intelligents et personnalisés.