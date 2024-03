Apple face à la Justice américaine : Accusations de monopole et frein à la concurrence

Le ministère de la Justice a intenté une action en justice historique contre Apple, accusant l’entreprise technologique de monopoliser le marché des smartphones et de « freiner la concurrence ».

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a déposé plainte le 21 mars dans le New Jersey, alléguant que le géant de la technologie a utilisé son contrôle de l’iPhone pour limiter les concurrents et les options offertes aux consommateurs. Cette pratique est illégale aux États-Unis et, selon l’action en justice, elle a eu pour effet de bloquer la croissance de nouvelles applications et de nouveaux smartphones sur le marché.

L’essentiel de l’action en justice est qu’Apple a conçu l’iPhone pour que les gens restent collés à l’appareil, qu’ils le veuillent ou non. L’action en justice de 88 pages énumère les pratiques qui rendent difficile le passage d’un iPhone à un autre appareil :

Plus précisément, l’action en justice affirme que Apple a utilisé « une série de règles changeantes » dans le but de « contrecarrer l’innovation » et « d’étrangler » les concurrents. L’entreprise aurait notamment bloqué des applications concurrentes, supprimé des services mobiles de streaming sur le cloud, limité les portefeuilles numériques de tiers et « réduit les fonctionnalités » des smartwatches autres que celles d’Apple.

Dans une déclaration publique, le procureur général Merrick Garland a déclaré que l’entreprise « sape les applications, les produits et les services qui, autrement, rendraient les utilisateurs moins dépendants de l’iPhone… et réduiraient les coûts pour les consommateurs et les développeurs ». Il a ajouté qu’Apple avait « maintenu son monopole, non seulement en devançant la concurrence sur le fond, mais aussi en violant les lois antitrust fédérales ». « Apple crée des barrières qui rendent extrêmement difficile et coûteux pour les utilisateurs et les développeurs de s’aventurer en dehors de l’écosystème Apple », a ajouté Garland.

Quelle a été la réaction d’Apple à la plainte déposée ?

Apple a déclaré qu’elle s’opposerait à cette action en justice et qu’elle nierait catégoriquement les allégations. Un porte-parole de la société, Fred Sainz, a déclaré aux médias américains que la plainte était « erronée sur le plan des faits et du droit » et qu’Apple « se défendrait vigoureusement contre elle », comme le rapporte la BBC.

« Ce procès menace notre identité et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés extrêmement concurrentiels », a déclaré Sainz. « Si elle aboutissait, elle entraverait notre capacité à créer le type de technologie que les gens attendent d’Apple ». L’entreprise va déposer une requête en irrecevabilité. Elle soulignera le fait que les lois sur la concurrence lui permettent d’adopter des pratiques que ses rivaux n’apprécient pas, en particulier celles qui profitent aux utilisateurs.

C’est la troisième fois qu’Apple est poursuivie par le ministère de la Justice depuis 2009. La société a récemment fait l’objet d’une action en justice de 2 milliards de dollars au Royaume-Uni et d’une amende de 539 millions de dollars dans l’Union européenne à la suite d’une enquête antitrust.