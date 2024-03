Découvrez les capacités étendues de ChatGPT avec la mise à jour de mars 2024 !

OpenAI a publié une nouvelle mise à jour pour ChatGPT, introduisant plusieurs fonctionnalités visant à améliorer la collaboration, la créativité et l’expérience globale de l’utilisateur.

Les principales mises à jour de ChatGPT pour mars 2024 sont les suivantes :

Historique des versions pour les instances de ChatGPT : Une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre les changements et de revenir aux précédentes versions de leurs configurations ChatGPT personnalisées, facilitant ainsi l’expérimentation et la stabilité.

Des aperçus détaillés dans le GPT Store : Avant de sélectionner une instance ChatGPT, les utilisateurs peuvent maintenant voir plus d’informations, y compris les évaluations, le nombre de conversations et les catégories.

Amélioration des options de génération d’images : Les utilisateurs ont accès à davantage de suggestions et peuvent spécifier des ratios d’aspect pour les images générées, recevant plusieurs versions pour comparaison et sélection.

La dernière mise à jour d’OpenAI a été spécialement conçue pour transformer la façon dont vous et votre équipe collaborez et créez, avec des mises à jour des espaces de travail partagés. Vous pouvez désormais inviter les membres de votre équipe à rejoindre vos instances ChatGPT, ce qui facilite la gestion de l’accès aux données. C’est particulièrement important lorsque vous traitez des informations sensibles ou que vous devez adapter l’IA aux besoins spécifiques de votre équipe.

Mais ce n’est pas tout. Vous est-il déjà arrivé d’apporter des modifications à un outil et de souhaiter revenir en arrière ? La nouvelle fonction de suivi des versions est votre filet de sécurité. Elle vous permet de garder un œil sur les modifications que vous avez apportées à votre configuration ChatGPT et, si nécessaire, de revenir à une version antérieure. Cela signifie que vous pouvez expérimenter en toute confiance, en sachant que vous pouvez toujours revenir à une configuration stable si les choses ne se passent pas comme prévu.

Nouvelle mise à jour de ChatGPT pour mars 2024

Choisir la bonne instance ChatGPT pour votre projet est devenu plus facile. Le GPT Store offre maintenant des aperçus détaillés, avec des évaluations et des catégories d’utilisateurs. Cette richesse d’informations à portée de main signifie que vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur l’instance qui répondra le mieux à vos besoins.

Et pour ceux d’entre vous qui s’adonnent à la génération d’images, préparez-vous à être impressionnés. La mise à jour vous apporte une plus grande sélection de suggestions et de rapports d’aspect personnalisables. Que vous conceviez des visuels pour différentes plateformes ou que vous visiez une vision créative spécifique, ces nouvelles options vous aideront à produire des images qui feront mouche à chaque fois.

Cette dernière mise à jour d’OpenAI a pour but de vous donner, à vous et à votre équipe, davantage de contrôle et de flexibilité. Elle est conçue pour rendre votre expérience avec ChatGPT plus fluide, plus intuitive et, en fin de compte, plus productive. Que vous soyez seul ou que vous fassiez partie d’un grand groupe, ces nouvelles fonctionnalités sont là pour soutenir votre travail et vous aider à exploiter tout le potentiel de l’IA.

Espaces de travail ChatGPT

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Si vous aimez la collaboration, les espaces de travail partagés vont changer la donne. Vous aurez le pouvoir de gérer l’accès de votre équipe aux ressources d’IA comme jamais auparavant. Pour les innovateurs et les expérimentateurs, le suivi des versions offre la liberté d’explorer différentes configurations sans craindre de se perdre. Et si vous souhaitez faire des choix éclairés, les aperçus du magasin GPT seront votre guide pour sélectionner l’instance ChatGPT parfaite pour votre projet.

Mais l’aspect le plus excitant de cette mise à jour est peut-être la génération d’images améliorée. C’est un domaine où votre créativité peut vraiment s’épanouir, avec davantage d’options pour adapter vos visuels à vos spécifications exactes. Que vous créiez du contenu pour les réseaux sociaux, que vous conceviez des graphiques pour une présentation ou que vous exploriez simplement les possibilités de l’art généré par l’IA, les nouvelles fonctionnalités vous aideront à donner vie à votre vision.

En vous plongeant dans ces mises à jour, vous constaterez que votre interaction avec ChatGPT n’est pas seulement plus productive, mais aussi plus satisfaisante. La plateforme évolue pour répondre aux demandes d’une base d’utilisateurs diversifiée, des professionnels férus de technologie aux esprits créatifs à la recherche de leur prochaine muse. Avec les espaces de travail partagés, le suivi des versions, les aperçus du GPT Store et la génération d’images améliorée, OpenAI s’assure que ChatGPT reste à la pointe des outils d’IA, prêt à soutenir vos projets les plus ambitieux.