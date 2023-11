IKEA lance un trio de capteurs pour la maison connectée à prix abordable

IKEA poursuit son effort de démocratisation de la maison connectée avec l’introduction de trois nouveaux capteurs Zigbee qui ne coûteront pas les yeux de la tête.

Il s’agit de Parasoll, le détecteur de porte et de fenêtre, de Vallhorn, le détecteur de mouvement, et de Badring, le détecteur de fuite d’eau. Ils coûteront tous moins de 10 euros lorsqu’ils seront mis en vente dans le monde entier au cours du premier semestre de l’année prochaine. Tous ces capteurs sont relativement compacts et conçus pour ne pas se faire remarquer. IKEA promet qu’ils sont conviviaux et généralement faciles à prendre en main.

Parasoll est un capteur de fenêtre et de porte typique qui peut être monté discrètement pour déclencher un automatisme lorsqu’un événement d’ouverture ou de fermeture est détecté. Il peut également être associé directement à une ampoule IKEA, sans qu’il soit nécessaire d’acheter et de configurer un hub connecté IKEA Home. Il est vendu au prix de 9,99 € en Europe.

Le détecteur de mouvement Vallhorn peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur (avec une protection IP44 contre les éclaboussures de pluie) pour activer des lumières ou d’autres automatismes lorsqu’un mouvement est détecté. Il est alimenté par trois piles AAA et peut être couplé pour contrôler directement jusqu’à 10 ampoules intelligentes Ikea dès sa sortie de l’emballage. Il ne coûte que 7,99 euros et peut détecter une plus grande partie de la pièce que le capteur de mouvement existant de IKEA (14,99 euros), qui est plus petit, mais ne peut être utilisé qu’à l’intérieur et dont la pile doit être remplacée plus fréquemment.

Le détecteur d’eau Badring comprend une sirène intégrée (60 dB à 1 m) qui peut vous alerter lorsqu’il détecte une fuite. Il peut également déclencher une notification mobile dans l’application connectée IKEA Home pour les maisons équipées d’un hub IKEA Dirigera (69,99 euros). De tels capteurs peuvent permettre aux propriétaires d’économiser beaucoup d’argent avant qu’une fuite d’eau n’ait l’occasion de causer de réels dégâts. Il coûtera 9,99 euros.

Les capteurs Parasoll et Badring ne sont pas compatibles avec les anciennes passerelles intelligentes Trådfri Home de IKEA. Ils sont tous compatibles avec le nouveau hub Dirigera, bien sûr, qui intègre complètement les capteurs dans la gamme en plein essor de produits pour la maison connectée de IKEA et dans l’application connectée Home. Le hub permet également aux appareils IKEA d’interopérer avec les écosystèmes de maison connectée de Google, Amazon et Apple, que ce soit à la maison ou à l’extérieur.

Bientôt la prise en charge Matter

Bien que la prise en charge de Matter ait été annoncée il y a plus d’un an, l’entreprise ne la prend toujours pas en charge. IKEA prévoit d’activer Matter en activant la radio Thread à l’intérieur du hub Dirigera pour faire le lien entre les appareils IKEA basés sur Zigbee et le standard de la maison connectée de la prochaine génération.

Vallhorn sera disponible dans certains pays à partir de janvier 2024. C’est le même mois que le lancement international du Parasoll. Le Badring devrait commencer à être vendu au détail en avril dans certains pays.

Il s’agit d’ajouts utiles (et déjà annoncés) à la gamme de produits pour la maison connectée d’IKEA, en particulier la Parasoll et le Badring. Le fait d’avoir ce dernier à portée de main pour se prémunir contre les mini-inondations qui ravagent votre maison pendant votre absence vous apportera une tranquillité d’esprit supplémentaire, c’est certain.